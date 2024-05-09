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國泰銀行第47屆慈善高球賽募22.8萬元協助非盈利

洛杉磯訊

國泰銀行第47屆年度慈善高爾夫球錦標賽於2024年5月7日在工業市太平洋棕櫚渡假村的Industry Hills高爾夫球俱樂部圓滿落幕。這項起始於1977年並在當地社區享有盛譽的慈善活動，在活動當天迎來了逾300位賓客齊心協力為當地非盈利機構籌集善款，共同促進社區的蓬勃發展。

本屆賽事吸引了眾多高爾夫球愛好者、贊助商及愛心人士。在各方的大力支持下，國泰銀行共籌得22.8萬元善款將全部捐贈給非盈利機構包括亞美老人服務中心（Asian American Senior Citizens Service Center）、國泰銀行基金會（Cathay Bank Foundation）、華埠圖書館書友會（Friends of the Chinatown Library）、角聲家庭中心恩泉輔導事工（Herald Family Center Counseling Ministry）、洛杉磯國際協會（International Institute of Los Angeles）、爾灣中文學校（Irvine Chinese School）、No Limits for deaf children and families、太平洋診所（Pacific Clinics）及台美人傳統週（Taiwanese American Heritage Week）。

國泰銀行高爾夫球錦標賽籌委會主席兼國泰萬通金控、國泰銀行副董事長鄧孟輝（圖右七）表示，非常感謝國泰銀行客戶、供應商及團隊成員對本屆賽事的鼎力支持。大家為這項慈善活動的慷慨捐贈，對社區未來的發展起到了舉足輕重的作用。該行也將繼續傳承這份精神，推動社區的不斷進步。

國泰銀行執行副總裁兼首席貸款官Jim Haney（圖右一）補充道，今年球賽的巨大成功，再次印證了國泰銀行客戶、供應商以及銀行的同仁們對慈善事業的愛心和奉獻精神。通過共同努力，為社區的繁榮發展獻出了一份綿薄之力。日後，該行會更加堅定地實踐對社區的承諾。 國泰銀行感謝所有贊助商、球員、捐贈者、銀行同仁和志願者們。國泰銀行會繼續以身作則，為社區創造更加光明、蓬勃的未來。更多活動詳情或國泰銀行的社區服務事跡，可訪問www.cathaybank.com

華埠 貸款 洛杉磯 圖書館 爾灣

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