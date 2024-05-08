我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024年全球百大富國排名曝 美國排第9 冠軍是「這國」

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

保富銀行登全美最佳銀行榜 爾灣第二分行開幕

洛杉磯訊

保富銀行(Preferred Bank)日前獲富比士2024年全美最佳銀行(America's Best Banks)第11名，富比士2024年50大網路安全防衛最佳銀行(America's Most Cybersecure Banks) 。

保富銀行董事長兼首席執行長俞立(Li Yu)表示，該行三十多年來穩健成長，近年來資本報酬率都名列全國前5%，銀行資本額充裕，達聯邦要求標準的210%；運營資金充沛，現金超過10億元。

富比士以2023年的十大營運表現指標，包括成長、信貸品質和獲利率等，及去年至今年三月的股價表現為依據，對全美國兩百大上市銀行進行評鑑，保富銀行列名第11。在網路安全防衛評估方面，富比士首度與研究機構SecurityScorecard合作，不論銀行的規模大小，甄選出網路安全和防衛建構最佳的美國五十家銀行，保富銀行也在榮譽榜單之內。

為繼續擴大在橙縣地區的服務，保富銀行在爾灣市開設第二間分行，地址位於15333 Culver Dr. Suite 720, Irvine, CA（見圖）緊鄰超市。俞立董事長表示，該行在爾灣原有的一個分行和貸款辦公室的基礎上，很高興再開了第二間分行。

保富銀行副總裁兼分行經理Mary Ma表示，爾灣分行於開幕期間特別推出6個月年利率5.35%的優惠定存服務（金額十萬美金及以上），及其他優惠存款計劃。該分行同仁擁有多年金融服務專業經驗，提供的服務包括移動銀行、網路銀行、電話銀行，及各類存放款服務一應俱全，利率優惠。存款帳戶都有FDIC保險，若客戶需要更高額的存款保險，銀行也可以為客戶安排。

保富銀行1991年成立，是總部設於加州規模最大的獨立商業銀行之一，現有總資產超過60億元，在洛杉磯和橙縣、舊金山灣區、紐約法拉盛，以及德州休士頓設有分行，提供全方位商業和個人銀行服務，包括商業房地產融資，項目涵蓋住宅、商業、工業和其他投資類型房地產，建築貸款，SBA中小型企業貸款。詳情可至保富銀行或官網www.preferredbank.com查詢，電話(949)296-3910。

貸款 利率 爾灣

上一則

張弘德參選聖瑪利諾市議員 要強化治安

下一則

守護醫學美容中心 5月年度最大優惠

延伸閱讀

偷渡船靠岸橙縣 走線人翻欄奔向接應車

偷渡船靠岸橙縣 走線人翻欄奔向接應車
關愛自閉症 聯合希望盃慈善畫展及頒獎典禮成功舉辦

關愛自閉症 聯合希望盃慈善畫展及頒獎典禮成功舉辦
去年橙縣可負擔房 創6年新高 專家：數量仍遠遠不夠

去年橙縣可負擔房 創6年新高 專家：數量仍遠遠不夠
保富銀行榮登全美最佳銀行、最佳網路安全防衛銀行排行榜 爾灣第二分行開幕

保富銀行榮登全美最佳銀行、最佳網路安全防衛銀行排行榜 爾灣第二分行開幕
橙縣規模4.1地震 華人區震感強

橙縣規模4.1地震 華人區震感強
南加橙縣地震 華人區震感強

南加橙縣地震 華人區震感強

熱門新聞

好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33
華人入境海關時進「小黑屋」審查，類似事件已屢見不鮮。圖為示意圖，非新聞當事人。（記者邵敏／攝影）

華男持2本護照入美 小黑屋盤問10小時 最終只許停留7天

2024-05-06 02:20
華婦在「小黑屋」 如實回答海關工作人員的問題，最終被放行。（記者邵敏／攝影）

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

2024-05-05 20:16
繪圖晶片製造商輝達（Nvidia）共同創辦人黃仁勳2024年淨資產有770億元，依「富比世」億萬富豪排行榜，是加州第五大，全球排名第20。（取自Nvidia官網）　

富比世加州20大億萬富豪 3華人上榜

2024-05-04 02:19
警方搜出被竊的名牌包。（洛杉磯市警局提供）

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

2024-05-01 23:07

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了