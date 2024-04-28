新鮮花旗春參隆重登場 為健康生活增添色彩 母親節表達孝心好禮首選

許氏自營參場，現採清洗、空運直送。

許氏參業集團自成立50年以來，一直秉承著對品質的堅持和對服務的承諾，致力於為客戶提供最優質、最純正的花旗參產品。所屬的許氏參場，五月起將全面供應新鮮花旗春參，數量有限，售完為止。由於新鮮花旗參的養分比一般市面的乾參多出百分之十四，而且食用起來帶有難得的清香氣息，一般花旗參的採收為每年秋季時分，而春參受限於農場運作，數量不多，往往一上市即售完，適逢母親佳節，不妨送媽媽一份新鮮參獻上孝心，送上健康。

花旗參獨特的滋補功效被廣泛認可，被譽為「東方之寶」。每一根新鮮花旗參都蘊含著大自然的精華，經過嚴格的挑選和處理，保證給您帶來最高品質的健康食材。不僅具有補虛益氣、養生保健的功效，更能夠應用於各種美味料理中，為您的生活增添無窮樂趣。新鮮參食用的方式很多，除了可以直接切片吃之外，也可煮茶泡水或泡酒飲用。另外無論是燉湯、炒菜，還是滋養的燉補品，添加適量的新鮮花旗參都能帶來獨特的風味和營養價值，讓您享受美食的同時兼顧健康。

威州地道特產 新鮮花旗參

許氏位於美國威州沃沙市的許氏花旗參場，成立於1974 年，為美加首家華人花旗參農場，其轄下擁有五大農場，涵蓋擁有超過1000多英畝的種參處女地，由許氏參廠出品的新鮮參，品質完全符合美國農業部 核訂農場生產規範最高標準GAP製作過程，依規定自農場採收後，經過了三口一百多公尺的深井所抽打上來的純淨井水兩次清洗後，再加上細心地人工檢選，才能包裝空運到各地銷售，絕對保證提供最純淨的健康，值得消費大眾的放心信賴。許氏參業也特別強調，經過農業部標準生產的新鮮花旗參，除了完整保留了威州新鮮參特有清香口感與天然養分外，同時也提高了保存的期限。

至於許多消費者關心的新鮮花旗參保存方式與期限問題，許氏表示：依美國農業部標準清洗生產的新鮮花旗參，只要在表皮灑上適量的清水，再用保鮮膜把它包起來，並在保鮮膜上紮幾個小孔，利於花旗參透氣，然後放在家中的冰箱冷藏40F(華氏)度，這樣就能讓新鮮花旗參保存2~4周的時間。若2~4周內無法全部吃完，可以按每次食用份量包裝存放於冷凍室內，食用時不用解凍，直接將冰凍的新鮮花旗參入鍋煮燉即可。

為了讓更多的人能夠品嚐到春季新鮮參的美味和營養，已於各大華人超市 及參茸行和許氏購物網同步上架新鮮春參，讓您無需奔波即可輕鬆購買到優質的產品。消費者至許氏購物網訂購新鮮春參，可享受免費空運，直送到府的服務。許氏購物網 www.hsuginseng.com

關於許氏

50年老字號的許氏參業集團成立於1974年，位於威斯康辛州 沃沙市，為全美最大種植花旗參之花旗參農場。創業來以自產自銷、農場直營的「產銷一條龍」的方式，自種植、篩選、分級到製造全過程，種植腹地及GMP規模均立於產業的領導地位，分公司遍佈美、亞板塊，堅持著「貨源純正、價廉物美、顧客至上、服務到家」的經營原則。五十年如一日的努力堅持，和誠懇實在的敬業精神，也讓現今許氏參業集團擁有「全球花旗參第一品牌」的榮譽稱號。