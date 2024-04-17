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大莊家高爾夫邀請賽 30 LPGA球星參加

洛杉磯訊
大莊家 2024「CM Pro-Am」高爾夫邀請賽30位 LPGA球星參加。
大莊家 2024「CM Pro-Am」高爾夫邀請賽30位 LPGA球星參加。

【坦密庫拉訊】大莊家賭場度假村( Pechanga Resort Casino )日前在大莊家 Journey 高爾夫球場，舉辦第17屆 Character Media 年度高爾夫職業及業餘選手混合邀請賽「CM Pro-Am」，30名頂級 LPGA 美國女子職業高爾夫協會高球手、與並肩競賽的VIP來賓們準時齊聚球場展開競賽。傍晚賽畢結曉，揮出一桿進洞表現優異的Brianna Do和她的團隊贏得冠軍獎杯(見圖) 。

Journey這座具世界錦標賽級的高爾夫球場，綿延起伏於山巒之間，大莊家發展部副總裁 John Palinkas、總經理Tjeerd Brink、及亞裔市場協理 Anna Tran等，均在媒體發佈會中致詞歡迎。在亞裔選手中，著名女高爾夫球手Ashley Lau、Ssu-Chia Cheng (程思嘉) 、Robyn Choi、Jennifer Chang、 Soo Bin Joo等為亞裔媒體主要採訪對象。

截至今年3月25日，勞力士排名第234位的Ashley Lau 在2024年澳洲Vic公開賽上獲得冠軍，先拔頭籌。自2023年首次亮相以來，她在高爾夫界迅速崛起，兩次進入賽事前十名，更在野馬女子高爾夫經典賽中獲得第三，成為賽季亮點。

年僅八歲就開始打高爾夫的程思嘉在，2月份的2024年富士康 TLPGA 球員錦標賽上獲得第七名。程思嘉代表台灣參加2014年仁川亞運會，並在2014年南京青年夏季奧運會上獲得銀牌。

Robyn Choi在2023年 LPGA Q系列賽中獲勝，從而獲得2024年 LPGA 賽季的資格，最近在南澳洲 Webex 球員系列賽中獲勝，為她贏得了更多榮譽。 這位澳洲高爾夫球手的表現穩定，在Epson巡迴賽上六次進入前十名。

Jennifer Chang在南加州大學期間成為All-American球員，僅在一個月前，她在佛羅里達州慈善經典賽上取得了賽季最佳的8T成績。Jennifer Chang大學三年級後決定從事職業高爾夫，在校所獲得的榮譽，突顯她在職業巡迴賽上的潛力和實力。

Soo Bin Joo於2023年開始 LPGA 之旅，並在 ShopRite LPGA 精英賽上取得賽季最佳成績第6名。Soo Bin Joo在新秀年度就表現出色，在 KPMG 女子 PGA 錦標賽中獲得第61名。

大莊家表示，此次球賽贊助商也享受了與著名 LPGA 職業球員一起揮桿的機會，「CM Pro-Am」 高爾夫錦標賽不僅展現了傑出高爾夫球員的天賦，更成為表現體育精神和友誼的又一次慶典。大莊家賭場度假村 官網Pechanga.com。

澳洲 亞裔 經典賽

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