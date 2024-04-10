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正官莊 提供美國女子職業高爾夫賽選手產品贊助

洛杉磯訊
從左至右為此次美國女子職業高爾夫巡迴賽(LPGA)，Andrea Lee, A-lim Kim, Yu Liu 等選手
從左至右為此次美國女子職業高爾夫巡迴賽(LPGA)，Andrea Lee, A-lim Kim, Yu Liu 等選手

洛杉磯訊】韓國人參公社美國分公司（簡稱正官莊）宣布，在此次美國女子職業高爾夫巡迴賽(LPGA)中，為A Lim Kim、Andrea Lee、Yu Liu 等選手提供高麗人參產品贊助。

加州Palos Verdes 高爾夫俱樂部舉行的Fir Hills Seri Pak Championship中，三名選手都參加了比賽，並在強風吹襲的惡劣天氣中展現了令人期待的成績，特別是來自斯丹福大學的高爾夫球手安德里亞 ·李，她在2022年的AmazingCre Portland Classic Tour中獲得了冠軍，這次比賽中並列第五名。

該公司表示，長期以來，作為在東亞用於維持健康和預防疾病的藥材或滋補食品，高麗人參因其基於血液循環健康、疲勞恢復、和認知功能改善的效果，而受到英國女王伊麗莎白等國際知名人士和運動員的喜愛。 而正官莊美國子公司，正在為在LPGA中活躍的高爾夫球手提供產品贊助，讓他們有健康的血液循環。

該公司表示，血液循環是維護健康需要關注的最重要因素之一，其管理的重要性日益突出。 特別是，當血液循環出現問題時，手腳會變冷，嚴重時甚至會腫脹和麻木，由於營養素無法充分供應，人們可能會輕易感到疲勞。 此外，在巡迴賽季節，運動員經常需要長時間移動，比賽和訓練導致的疲勞程度較高，血液循環不良是一個常見問題。

該公司說，高麗人參幫助血液循環健康的效用，顯示出血管擴張、血管加強、溶解血栓和降低膽固醇的四個功能。 此外，透過約450項研究，高麗人參在血液循環、疲勞恢復、體力增強、認知改善、免疫力增強等方面的效果，也得到了驗證。

另一方面，高爾夫是身體調理和心理管理同樣重要的運動。 緊張或身體過於用力時，可能無法完成正確的揮桿動作，只有身體狀態最佳時，才能真正享受比賽。 此外在巡迴賽期間，由於頻繁移動，疲勞積累，在近5小時的比賽中需要保持專注力，因此日常的體力管理和狀態調整是必不可少的。

為了幫助需要疲勞恢復和注意力提升的高爾夫球手，正官莊美國公司表示，他們因而提供產品贊助，並計劃持續擴大對運動員們的支持；也期待在未來的巡迴賽中繼續支持，並期待贊助的選手們出色的表現。

加州 英國女王 洛杉磯

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