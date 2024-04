最新大學招生趨勢 專家講解 4/6六場連播

世界日報 「2024春季升學 規劃講座」將於4月6日(星期六)下午1點至3點半,通過Zoom Meeting舉辦。六場連播,邀請教育業界專家,為亞裔 學生及家長提供滿滿的資訊,分析最新的大學招生政策趨勢。

線上講座位置有限,有興趣參加的家長和學生歡迎儘快報名,報名的上線註冊連結是:https://shorturl.at/iCFN9。或掃描二維碼(如附圖)註冊。

世界日報升學規劃講座行之多年,每年分春季及秋季兩次舉辦,一直受到家長與學生歡迎。近期熱點的升學信息都可以在當天的線上講座中得到專家解答。當天下午六場講座時間及主講人如下:

第一場(1:00pm-1:30pm)由Jenny Wheatley(Admission Masters President)主講:Navigating 2024 College Admissions: Trends and Winning Strategies(英文演講)。

第二場(1:30pm-2:00pm)由Dr. Simon Chan 陳肇新醫學博士主講:醫生助理,成為未來熱門醫療職業 - 如何通過成功策略穩固錄取機會(英文演講)。

第三場(2:00pm-2:30pm)由飛達教育創辦人兼董事長魏昕主講:2024 大學申請最新成功案例分享(中文演講)。

第四場(2:30pm-2:50pm)由Dr. Yu(Provost of Franklin Academy)主講:Exploring Early College and Internship Opportunities: A Guide to UC Irvine and Franklin Academy's Program(中文演講)。

第五場(2:50pm-3:10pm)由Elite Prep 中文部主任Charlie Tu主講:美國大學錄取之謎:成績分數夠高就能進入夢想大學?(中文演講)。

第六場(3:10pm-3:30pm)由Elite Prep 資深教育升學顧問Berry Chiu主講:跨越標準化考試打造強勢的大學申請檔案!(中文演講)。

如欲了解更多詳情,可洽323-268-4982洽詢。