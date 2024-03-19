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核桃市回收回報活動 贈新濾油器及工具包

【洛杉磯訊】

洛杉磯縣公共工程部於3月23日(星期六)上午10時至下午2時，在核桃市的O'Reilly Auto Parts汽車零件連鎖店，舉辦「回收有回報」活動，即回收你的舊機油及濾油器，即可免費獲得全新濾油器及回收工具包（見圖）。

洛杉磯縣公共工程部表示，希望住在核桃市(Walnut)或附近的居民，都可以參加舊機油濾油器及舊機油回收活動，帶上換下來的舊機油與濾油器，到以下地址18724 Amar Road,Walnut, CA(與Noales Street交界，近Taco Bell)、指定的O'Reilly Auto Parts汽車零件連鎖店進行回收，即可免費換取全新最高價值15元的濾油器，現場並設有回收最多5加侖的舊機油服務。

「回收有回報」的這項回收活動，目的是鼓勵大家一同參加可持續、而且有意義的活動，回收你的舊機油濾油器及舊機油，除可免費獲得一個全新的濾油器外，還有一份價值50元的回收工具包，其中包括一條工作巾、一漏斗和一個雙容量舊機油濾油器儲存容器，數量有限，送完即止。

洛杉磯縣公共工程部表示，回收用過的機油和機油濾油器，它可以節省寶貴的資源，有利於大家的社區。這是為建設更清潔的洛杉磯縣和更宜居的社區，而做出改變的一部分。需要大家的幫助，通過回收活動，將使社區受益，為打造一個更綠意盎然及清潔的社區做出貢獻。

洛杉磯 核桃

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