最好的日本燒烤店Tsuru ICHI鶴一，提供最優質北海道和牛

Kitashinchi 頂級北海道產和牛雪花肉拼盤

Tsuru ICHI（鶴一）是迄今為止最好的日本 燒烤店，專營最高級A5 黑毛和牛的烤肉店。提供最優質美味的北海道和牛，饕客可享受16種部位的牛肉。正在舉辦的北海道 A5 黑毛和牛祭之際，點黑毛和牛燒烤拼盤，可獲的一份北海道產的A5黑毛和牛（每桌限一份）。

和牛主廚搭配拼盤 Omakase

餐廳使用日本進口的北海道 A5 黑毛和牛，工匠再現純正的日本味道。 提供多種雪花牛肉和紅肉、伊比利 亞豬肉，另提供各種豐富的單點菜單。

北海道和牛是飼養在日本最北端的北海道肥沃的土地上的黑毛日本牛肉。 該牛肉的特點是脂肪甘甜、風味濃鬱。

大理石和牛

如果你正在尋找一家擁有最優質肉類且氛圍溫馨的燒烤場所，Tsuru ICHI（鶴一）絕對是最佳選擇，在該店用過餐的客戶表示，不用到日本就可吃到如此美味北海道和牛，美味的食物和服務，感覺就像在日本，很享受！

有客戶表示點了整頭牛部位的套餐，這也是該店最受歡迎的套餐。 首先提供開胃菜，其中包括全套沙拉、一些蔬菜、冷肉和鮭魚，這些開胃菜相當豐盛。 肉類分別在兩個盤子裡，有牛腰肉、牛胸肉、肩肉和marukaburi。 肉非常嫩，在嘴裡融化，牛舌頭，短肋骨，絕對是一次很棒的用餐體驗。這裏服務很好，每道餐點都會很快就送上來，不需要等待。

套餐

菜單提供多種和牛切塊，按大理石花紋或瘦肉切塊排列。可選擇嘗試 Tsuruichi 拼盤，其中配有牛舌、牛胸肉、神戶裙和當天的瘦肉（總共 12 盎司，售價 100 元）。 完美體現日本工匠切割的完美組合，提供不同的質地和風味。 這裏的牛舌絕對是最好的，和牛胸肉如同大理石花紋，入口融化，美味至極。

開胃菜Yukke

他們的菜單上還有omakase 和牛主廚搭配拼盤，開胃菜Yukke是生牛肉加雞蛋 和醬料。如果你沒吃過生牛肉，可以嘗試，這是一道很棒的開胃菜。這裏的炒飯和牛尾湯，泡菜都非常美味。

接受預定，電話714-884-3750，地址：18950 Brookhurst.st, Fountain Valley, CA 92708 營業時間：毎週四至週一下午5點至晚上11點。週二、週三休息，停車很方便。