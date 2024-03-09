日本燒烤 Tsuru ICHI鶴一 提供優質北海道和牛

Kitashinchi 和牛雪花肉拼盤。

Tsuru ICHI（鶴一）是迄今為止最好的日本 燒烤店，專營最高級A5 黑毛和牛的烤肉店。提供最優質美味的北海道和牛，饕客可享受16種部位的牛肉。正在舉辦的北海道 A5 黑毛和牛祭之際，凡點黑毛和牛燒烤拼盤，即可獲得一份北海道產的A5黑毛和牛（每桌限一份）。

該餐廳使用日本進口的北海道 A5 黑毛和牛，再現純正的日本味道。他們提供多種雪花牛肉和紅肉、伊比利 亞豬肉，另提供各種豐富的單點菜單。

北海道和牛是飼養在日本最北端、北海道肥沃土地上的黑毛日本牛肉。 該牛肉的特點是脂肪甘甜、風味濃鬱。

如果你正在尋找一家擁有最優質肉類且氛圍溫馨的燒烤場所，Tsuru ICHI（鶴一）會是很好的選擇。在該店用過餐的客戶表示，不用到日本就可吃到如此美味北海道和牛；美味的食物和服務，感覺就像在日本，很享受。

還有客戶表示，他點了整頭牛部位的套餐，這也是該店最受歡迎的套餐。 首先他們先提供開胃菜，其中包括全套沙拉、一些蔬菜、冷肉和鮭魚，這些開胃菜相當豐盛；然後送上肉類，肉類分別在兩個盤子裡，有牛腰肉、牛胸肉、肩肉和marukaburi牛舌頭，短肋骨。 肉非常嫩，在嘴裡融化，是一次很棒的用餐體驗。這裏服務很好，每道餐點都會很快就送上來，不需要等待。

菜單提供多種和牛切塊，按大理石花紋或瘦肉切塊排列。可選擇嘗試 Tsuruichi 拼盤，其中配有牛舌、牛胸肉、神戶裙和當天的瘦肉（總共 12 盎司，售價 100 美元）。 體現日本工匠切割的完美組合，提供不同的質地和風味。 這裏的牛舌是最好的，和牛胸肉如同大理石花紋，入口融化，美味至極。

他們的菜單上還有omakase 和牛主廚搭配拼盤，開胃菜Yukke，生牛肉加雞蛋 和醬料，如果你沒吃過生牛肉，可以嘗試，這是一道很棒的開胃菜。這裏的炒飯和牛尾湯，泡菜都相當美味。

他們接受預定，電話714-884-3750，地址在18950 Brookhurst.st, Fountain Valley, CA 92708。營業時間：毎周五天，周四至周一下午5 點至晚上 11 點； 周二、周三休息，停車很方便。