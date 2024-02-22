加州居民須謹記在春節饋贈柑橘時 不要傳播害蟲和植物疾病

隨著龍年到來，為確保您在新春期間所饋贈的柑橘類水果能夠體現出其所象徵的財富、吉祥和興旺，柑橘害蟲與疾病防治計劃（Citrus Pest & Disease Prevention Program，簡稱CPDPP）建議採取以下措施，以保障加州 民眾所喜愛的柑橘能夠永續長存。

一種名為亞洲柑橘木虱（Asian citrus psyllid，簡稱 ACP）的昆蟲正在全加州蔓延，威脅著本地種植的柑橘樹以及整個加州的柑橘產業。這種害蟲能傳播一種名為黃龍病（Huanglongbing，簡稱HLB）的危險植物疾病，導致柑橘樹死亡。雖然它對人類或動物無害，但該疾病對柑橘樹卻是致命的，而且目前無法治療。

您可以從信譽良好的商店購買健康的，無蟲害的橘子、柚子、金桔和其他柑橘類水果，以確保在佳節期間向親友贈送的柑橘是乾淨和無蟲害的。

阻止 HLB 傳播的最佳方式是預防 ACP 的擴散。目前在洛杉磯、橙縣、聖貝納迪諾縣、聖地亞哥縣、河濱縣和文圖拉縣等地區已有超過 7,000 棵民居的柑橘樹確認患上 HLB。

加州有 60% 的屋主擁有柑橘樹，對於保護本州的柑橘文化，他們擔當著重要角色。我們呼籲大家保護自己後院的柑橘樹，主動檢查是否有害蟲和疾病的跡象。

CPDPP 提供以下額外建議，以幫助防止 ACP 、HLB 和其他害蟲與疾病的傳播：

• 定期檢查樹木。每月或每次澆水、噴灑或修剪樹木時檢查 ACP（通常會在新長出的葉片上找到）和 HLB 的症狀。

• 與農業檢查員合作。與州和縣的農業檢查員合作，他們可能會檢查您所在地區的樹木。如果您看到農業檢查員，即意味著您家附近可能發現 ACP 或 HLB。

• 查詢當地檢疫情況。洛杉磯、橙縣、聖貝納迪諾縣、聖地亞哥縣、河濱縣和文圖拉縣已發現 HLB，這些地區已建立了 HLB 檢疫區，禁止柑橘進出。加州的其他地區還為入侵性果蠅種群建立了額外的檢疫區，限制自家種植的農產品離開種植地，也不得饋贈任何來自這些地區的農產品。欲了解有關全加州的入侵性果蠅檢疫的更多訊息，請訪問CAFruitFly.com。

• 慎重嫁接。在嫁接柑橘樹時，僅使用有來源證明文件的註冊接穗。

• 讓螞蟻遠離柑橘樹。螞蟻會保護 ACP 等害蟲。在柑橘樹週圍放置螞蟻餌劑，並按照產品的標籤說明使用。

HLB 會影響所有柑橘品種。如果您認為您發現了 ACP 或 HLB，請撥打加州熱線 800-491-1899。

欲了解更多關於預防 ACP 和 HLB 的訊息，請訪問https://californiacitrusthreat.org/chinese/

關於柑橘害蟲與疾病防治計劃

柑橘害蟲與疾病防治計劃（Citrus Pest and Disease Prevention Program）是一項由加州柑橘種植者資助，加州食品與農業部管理的行動計劃，致力於防治威脅加州柑橘樹的嚴重蟲害和疾病。