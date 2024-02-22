達勝律師事務所 車禍/工傷/意外傷害

近30年豐富經驗的達勝聯合律師事務所，多位律師團隊，盡力爭取應有權益，一條龍服務，專精車禍受傷、工傷、意外傷害。不獲賠償即不收費。

住在南加州 的人出門上班、購物、育樂等，因發生車禍該如何處理？需要治療的人應該先找律師再做治療，還是先做完治療再找律師，或是不找律師自行或找朋友與保險 公司接洽理賠？賠多少才合理？車禍發生後在多少天内需作治療？能否自己跟保險公司交涉理賠不成後再找律師？種種不同的問題為沒有經驗的人帶來困擾，有些人還因為對法律不熟悉、或沒遭遇過此情況而處理不當，結果失去保險公司應該理賠，而得到一個教訓甚至遺憾及後悔。

達勝聯合律師事務所專精：車禍腦部受傷、脊椎受傷、人體傷害、行人、自行車、卡車、免費安排拖車、修車、醫療服務。工作傷害，完善的醫療服務、工作受傷賠償、永久性傷殘或暫時性傷殘賠償補助、未來醫療費用補助、職業培訓補助。意外受傷包括停車場受傷、商場受傷、跌倒、滑倒。勞工法包括員工工資和工時糾紛、勞資糾紛、最低工資。

達聖電話626-284-6320(阿市)、626-374-9061(鑽石吧 )，地址在288 W. Valley Blvd., Alhambra, CA 。