2 / 7 是申請政府提供免費網路最後機會

2 月 7 日是申請政府提供的免費網路+政府補貼平板電腦的最後機會。

由於政府資金有限， ACP ( 可負擔的連線計劃 ) 這個非常成功的計劃，被迫停止接受新申請者。該計劃已使超過 2 千2百萬低收入 個人和家庭受益。根據 ACP 計劃， 受益者可以低價購買平板電腦，有10寸大屏幕，可以高速上網，每月上網賬單 0 美元。

另外，加州 政府為18歲以上低收入居民提供普濟手機計劃。現在他們提供了一款五寸半的4G中文智能手機和平板電腦。每月無需支付費用，無帳單，每年可節省600元或更多。使用者可以在全美範圍內無限制地打電話、發短信，並且可以上網。現在，每月還新增了無限手機流量服務(Unlimited Data)。

如果您或家中的其他成員符合以下任何一項符合條件的公共援助計劃，你就有資格獲得加州的免費手機計劃：

1. 有醫療卡MedCal白卡 。2. 有參加低收入家庭能源援助計劃（LIHEAP）。 3. 有聯邦政府補助 (SSI) 。4. 有聯邦公共住房援助或第8節 。5. 有加州聯邦食品券或補充營養援助計劃。 6. 婦女，嬰兒和兒童營養補助計劃（WIC）。 7. 國立學校午餐計劃（NSL）。

客戶可以免費打電話給中國、越南、韓國、美國所有州、加拿大和墨西哥。如果家庭未參加公共援助計劃，但年收入等於或低於相應的收入限額，就有資格獲得加州的免費手機計劃。具體收入限額為：1-2人家庭年收入低於32,500元；3人家庭年收入低於37,700元；4人家庭年收入低於45,900元；每位附加人員8,200元限額。

提醒申請人注意：1.加州政府要求使用者每月最少使用手機一次，否則可能被取消資格。2.政府條例規定這個福利每人限於一個。3.如果申請本人已經申請了家裡低收入座機電話，而現在再申請低收入免費手機，家裡座機電話將會沒有優惠並調整提升到普通正常的價格月費。

申請時需攜帶的證件：醫療白卡MedCal加州ID，工卡，如果沒有白卡，攜帶老人金（SSA）每年收入信福利聲明或 W2 或1099。到以下地點申請辦理。

阿市：1413 E Valley Bl，電話 626-281-8888， ALHAMBRA護照照片 (168 超市旁)。蒙市：423 N.Atlantic Bl＃103，Monterey Park，電話 626-234-8282，電話626-458-0689世界書局，大中華超市旁。

橙縣：9637 #B Bolsa Ave,Suite B,Westminster，電話626-423-9989（在T & K Food Market 旁邊）。聖地亞哥：7323 Convoy Ct，San Diego，電話858-268-2882天天通訊（Clairemnot Mesa大華超市後面）。聖蓋博：608 E Valley Bl，＃D，San Gabriel ，電話626-280-6088，世界書局，順發超市旁。聖蓋博：1617 S. Del Mar Ave., # B, San Gabriel，電話 626-872-2306，CELL 626-366-9991富通通訊。