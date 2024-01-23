加州房貸救濟計劃房主新年迎來更多獲得8萬美元疫情補助金的機會

加州 房貸救濟計劃發佈了一個重要通知，更多的加州房主可以取得申請資格。該計劃已將抵押貸款 和財產稅減免申請人的拖欠日期延長至了2024年2月1日。

自新冠疫情 期間計劃啟動之後，該計劃已為加州近30,205戶因疫情而遭受經濟困難的家庭帶來了巨大幫助。本次通知為更多的房主帶來了獲得高達80,000美元聯邦補助金的機會。

加州住房金融局房主救濟公司總裁富蘭克林（Rebecca Franklin）強調，許多的房主都因疫情相關的經濟困難而持續在困境中掙扎。

富蘭克林表示：「通過延長拖欠日期，我們正擴大計劃范圍，幫助更多有需要的家庭。房主們可以立即在線申請，為未來增添一份保障。這些救濟金對加州居民來說是一個重要的支持來源，來幫助他們補交上因疫情導致的逾期賬單，改善財務狀況。」

加州房貸救濟計劃以無需償還救濟金的形式向符合條件的加州房主分配聯邦補助金，這些補助金可以用於各種房屋相關的支出，包括：

• 補交逾期抵押貸款和反向抵押貸款，

• 處理未繳納的房產稅，

• 減少或消除部分索賠和貸款延期。

此前不符合拖欠日期條件的加州房主可重新提交申請。

申請過程簡單便捷，可在線或通過移動設備訪問www.CaMortgageRelief.org完成。申請人仍需符合其他所有申請條件。

加州住房金融局房主救濟公司（CalHRC）是加州住房金融局（CalHFA）的一個特殊目的附屬機構。加州住房金融局（CalHRC）是一個獨立的州機構，作為加州的經濟適用房貸款機構，為中低收入 的加州居民提供幫助。通過房主救濟公司，加州住房金融局利用其在抵押貸款援助和住房所有權領域的廣泛專業知識，被加州指定為分發《美国救援計劃法案》（American Rescue Plan Act）房主援助基金的機構。

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