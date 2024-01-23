慶龍年 國泰銀行推出新春定存優惠

新春定存優惠已成為國泰銀行富有標志性的活動，每年都會為客戶專門設計一份獨一無二的生肖禮品，今年的鍍金招財金龍懷抱元寶，代表著整年都有好運氣。(圖／國泰銀行)

國泰銀行喜迎新春，除贊助世界日報年節展，並推出限時定存優惠。即日起至2月12日止，以新資金開立6個月期的個人或商業定存帳戶，即享高達5.20%優惠年利率 （APY），兼獲贈限量版鍍金招財金龍一隻。

定存開戶金額為$50,000至$99,999.99的帳戶可獲享5.00% APY，而開戶金額為$100,000或以上的帳戶則可獲享5.20% APY。國泰銀行副總裁兼市場部經理Diana Yang表示，新春定存優惠已成為國泰銀行富有標志性的活動，每年都會為客戶專門設計一份獨一無二的生肖禮品。

Diana Yang稱，今年的鍍金招財金龍腳踏祥雲、懷抱元寶；祥瑞之氣與財富之氣交織，代表著整年都有好運氣；而且每隻都刻有獨一無二的序列號，是很好的珍藏品。但鍍金招財金龍禮品數量有限，可至國泰銀行分行查詢如何獲取。

要獲享優惠年利率，定存帳戶中的最低結餘必須與該定存帳戶的開戶金額相同。提前取款會或可能會被收取罰款，費用可能會減少帳戶的收入。每個符合資格的帳戶、家庭或企業僅限獲贈一隻鍍金招財金龍。上述年利率國泰銀行保留隨時更改的權利；優惠有條件及條款限制。

國泰銀行是國泰萬通金控的附屬公司，透過美國的九個州以及香港分行及北京、上海和台北的代表處提供廣泛的金融服務。國泰銀行於 1962 年成立，旨在支持洛杉磯 不斷發展的華裔社群，在過去的半個世紀裡，國泰銀行與客戶攜手擴張和發展，向他們提供必需的工具和服務，助他們實現目標。更多詳情，瀏覽cathaybank.com。FDIC 保險 保障範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款賬戶。

國泰銀行年節展 攤位號碼： A1及 A3。