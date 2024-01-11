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360 Behavioral Health 提供自閉症/發展遲緩者卓越服務

洛杉磯訊
360 Behavioral Health致力於照顧受到自閉症和發展遲緩影響的個人。(圖／360 Behavioral Health)
360 Behavioral Health致力於照顧受到自閉症和發展遲緩影響的個人。(圖／360 Behavioral Health)

360 Behavioral Health被譽為前五名ABA治療提供者之一，擁有三十多年的歷史，致力於照顧受到自閉症和發展遲緩影響的個人。機構的使命是改變服務對象的生活，從應用行為分析、到增強的個人協助和休息的全面化服務。360 Behavioral Health經過嚴格培訓並致力於工作的臨床人員，皆通過基於證據的實踐和個性化治療計劃，改善患有自閉症的個人和他們家庭的生活。

2024世界日報蒙特利公園市政府聯合舉辦的迎春年節展，訂1月27日及28日在蒙特利公園市的Garvey 街上封街舉行，360 Behavioral Health興奮地宣布成為此活動中設置「許願樹」的贊助商，在這個充滿活力的聚會中慶祝多樣性，他們強調在多元文化背景中、健康和福祉的重要性。

當迎接龍年，這象徵著力量和繁榮的一年，360 Behavioral Health重新承諾將在服務和社區參與中，體現專業且友善的品質。該組織表示：「我們誠摯地邀請民眾，在兩天的活動中拜訪我們，了解更多有關我們的倡議、以及我們如何協助你或你的親人，實現行為健康目標，祝福所有的朋友新年快樂、闔家平安」。

地址428 South Atlantic Boulevard, Suite 300 ,Monterey Park, CA 91754，電話 833 CARE 4 LIFE。

蒙特利公園市 世界日報 Boulevard

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