我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紓困金遭盜領 華人苦追2年 重新拿到600元

佛州一家為聖誕禮多寡開槍 14歲少年射死姊 再遭兄射傷

AT&T美國5Ｇ網絡開線/加線/更新 套餐優惠

洛杉磯訊
「AT&T美國5Ｇ網絡」二維碼。
「AT&T美國5Ｇ網絡」二維碼。

AT&T美國5Ｇ網絡，開線、加線、更新套餐、手機以舊換新，或家庭光纖網絡服務等，可電626-782-3187或626-360-1688或掃二維碼(見圖)添加微信號USATT23查詢。

美國三大運營商AT&T、Verizon及T-Mobile，每個運營商都會有一個覆蓋的範圍，這個範圍取決於本地區，有多少他們的信號塔。AT&T的5Ｇ信號塔快及多，而且就算在高峰期間用量大的情況下，網絡也能保持穩定。同時在AT&T，無論是新客人或舊客人價格都是一樣，而且能拿到好的優惠價。

AT&T會根據客人的需求，給出合理的計劃選擇，如家庭套餐是無限上網(不限制流量)，在美國、加拿大、墨西哥或本地無限通話、短信及網絡服務，而且免費給200多個國家發送短信，另在國際漫遊上AT&T的費用也很好，比如要到中國一個月，按天算的話每天的費用是10美元，最高是100美元，不會按照30天的300美元來計算。

無論是三星或是蘋果使用者，AT&T目前在聖誕期間，都有很多優惠活動，如以舊換新或優惠得到手機，但需三年合約。如果是教師、軍人或護士，電話費會得到25%優惠。

洛杉磯很多人家裡用的網絡每年價格都會上漲，信號時好時不好，AT&T的家庭光纖網絡，傳輸速度快、穩定，上傳跟下載的速度都是一樣，也就是說選擇300MB的計劃，上傳和下載的速度都會一樣，並且不會每年都漲價，價格是包含了設備費，最重要一點是免安裝費(價值99美元)，並且沒有合約，隨時想取消都可以，歡迎聯繫了解更多。

AT&T 微信 墨西哥

上一則

氣候變遷引保險危機 廳長改革兩面不討好

下一則

舞台劇 舞在新年夜 陣容堅强 中英文各一場

延伸閱讀

中東恐陷入大混戰？青年運動、美軍行動凸顯風險升高

中東恐陷入大混戰？青年運動、美軍行動凸顯風險升高
甩通膨悶氣 全美年終購物熱支撐經濟成長

甩通膨悶氣 全美年終購物熱支撐經濟成長
紐時：川普若贏得大選 2025年將擴大中國進口關稅

紐時：川普若贏得大選 2025年將擴大中國進口關稅
伊拉克痛批美國對境內空襲 釀1死18傷

伊拉克痛批美國對境內空襲 釀1死18傷
華爾街日報：CIA中國線民網絡十年前遭破解迄今難重建

華爾街日報：CIA中國線民網絡十年前遭破解迄今難重建
八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

熱門新聞

李筱莉（右）在某次大會上擔任翻譯。（圖：李筱莉提供）

翻譯惹禍 南加華女生病說想死 慘被關精神病院

2023-12-24 21:14
女孩過馬路時，被一輛正在左轉的廂車撞飛。（讀者提供）

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

2023-12-26 19:32
想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

2023-12-25 13:47
年末假期臨近，各大車商換上節日裝飾，加大優惠力度。（記者金維多／攝影）

年末車價打骨折 華人2萬5折扣超低利率抄底豪華電車

2023-12-23 15:09
八方雲集在美目前有數家已簽約的門店，（八方雲集提供）

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

2023-12-26 06:25
會計師提醒民眾，千萬不要將社安號隨意告知他人。（Pexels）

華人借社安號給朋友開銀行卡 惹上官司還坐牢

2023-12-20 15:32

超人氣

更多 >
房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案
梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影

梅蘭妮亞在哪？川普聖誕全家福流出 未見妻蹤影
遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子

遭割喉台學生過世 身中10刀 刀刀致命…教唆者是頭痛分子
紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」

紐約布碌崙華婦在店內遭強暴 2同事被刀脅迫「安靜」
不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令

不再是說來就來 紐約聯合兩市下達無證客入城禁令