AT&T美國5Ｇ網絡開線/加線/更新 套餐優惠

「AT&T美國5Ｇ網絡」二維碼。

AT&T 美國5Ｇ網絡，開線、加線、更新套餐、手機以舊換新，或家庭光纖網絡服務等，可電626-782-3187或626-360-1688或掃二維碼(見圖)添加微信 號USATT23查詢。

美國三大運營商AT&T、Verizon及T-Mobile，每個運營商都會有一個覆蓋的範圍，這個範圍取決於本地區，有多少他們的信號塔。AT&T的5Ｇ信號塔快及多，而且就算在高峰期間用量大的情況下，網絡也能保持穩定。同時在AT&T，無論是新客人或舊客人價格都是一樣，而且能拿到好的優惠價。

AT&T會根據客人的需求，給出合理的計劃選擇，如家庭套餐是無限上網(不限制流量)，在美國、加拿大、墨西哥 或本地無限通話、短信及網絡服務，而且免費給200多個國家發送短信，另在國際漫遊上AT&T的費用也很好，比如要到中國一個月，按天算的話每天的費用是10美元，最高是100美元，不會按照30天的300美元來計算。

無論是三星或是蘋果使用者，AT&T目前在聖誕期間，都有很多優惠活動，如以舊換新或優惠得到手機，但需三年合約。如果是教師、軍人或護士，電話費會得到25%優惠。

洛杉磯很多人家裡用的網絡每年價格都會上漲，信號時好時不好，AT&T的家庭光纖網絡，傳輸速度快、穩定，上傳跟下載的速度都是一樣，也就是說選擇300MB的計劃，上傳和下載的速度都會一樣，並且不會每年都漲價，價格是包含了設備費，最重要一點是免安裝費(價值99美元)，並且沒有合約，隨時想取消都可以，歡迎聯繫了解更多。