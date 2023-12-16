聖蓋博希爾頓 聖誕新年自助午餐$24.95另晚餐

煎烤鱸魚

【洛杉磯 訊】 想找個地方慶祝聖誕節 和新年？洛杉磯知名的聖蓋博 希爾頓酒店Trinity餐廳，現正推出聖誕節及新年假期美食自助午餐，每人24.95元，加服務費和稅金；晚餐則是西式料理單點菜單。現已開始接受訂位，訂位電話 626-270-2727。

聖誕自助午餐日期自12月22日至25日；新年自助午餐日期自12月29至2024年1月1日。午餐時間上午 11時30分至下午2時30分。

自助午餐有沙拉吧、中式風格麵食站、節日美味湯品、現切烤火雞、各種精心製作的東西餐的熱主食、及餐後享受的豐盛甜點和水果。

晚餐是西式料理單點菜單，由行政總廚黃昭富(Jack Huang)最新推出，主菜招牌特色菜餚有：西班牙式整隻煎烤鱸魚、法式風格烤羊排配松露紅酒汁、燉牛尾配紅酒柱侯汁和半只迷迭香草烤雞。優惠主菜有整隻活龍蝦配黃油汁；常規主菜有照燒味大西洋鮭魚、6 -8盎司的烤肋眼牛排配松露紅酒醬、蔬菜義大利麵搭香草橄欖油。主食配蘆筍和馬鈴薯泥；和常規菜單中一直以來最受歡迎的烤雞、漢堡、大餅披薩、開胃菜、每日湯、沙拉和多項甜品供選擇；從頭到尾為你帶來味蕾和口感的完美組合。晚餐時間下午3時至9時30分。

另外他們的正常日期午餐優惠，點主菜可送湯或沙拉和咖啡。

聖蓋博希爾頓飯店位於225 W. Valley Blvd, San Gabriel CA，Trinity餐廳就位於希爾頓正門進門右手邊。與家們人一同在聖蓋博希爾頓飯店度過一個美好的聖誕新年假期。

這家知名的星級酒店餐廳，約可容納兩百人的餐廳，整個場地看起來寛敞舒適高級；並有貴賓廳。