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美歐國際醫療按摩椅 節慶大酬賓

洛杉磯訊
美歐國際醫療器材集團ACIGI現推出超級ASAHI SUPER PRO-007 超級醫療按摩椅、感恩聖誕大酬賓活動。（業者提供）
美歐國際醫療器材集團ACIGI現推出超級ASAHI SUPER PRO-007 超級醫療按摩椅、感恩聖誕大酬賓活動。（業者提供）

美歐國際醫療器材集團ACIGI，正以批發價舉辦感恩聖誕大酬賓活動，限量限時、超級省錢。

該集團1992年在舊金山成立，為日本知名品牌 Panasonic授權，指定為其按摩椅代理商。該集團總裁William沈具有醫生博士學位，並具有中醫醫學背景。在舊金山灣區創立三家醫療治療中心，行醫30年。2000年他們引進日本知名按摩椅拓展全美市場，他率先帶著按摩椅參加全美各種廣銷會。

該公司現推出超級ASAHI SUPER PRO-007 超級醫療按摩椅、感恩聖誕大酬賓活動。此醫療按摩椅市場價格8999元，批發價2799元，有十年保修的選擇。該專業醫療按摩椅 007特點：附有易於操作觸摸式遙控器、自動全身指壓全身及腳部加熱、S / L雙軌並行道功能，豪華舒適，是家庭個人健康座椅。

ASAHI 朝日可提供定製按摩活動模式，超過真人抓揑、擁有人體工學設計的現代科技數據，個性化專業按摩方法按壓，敲打指压，拉筋等等，按摩注入肌肉深層達到身體血液循環，消除壓力疲勞，促進新陳代謝，抗衰老，增加免疫力，促進身體健康，是很好的健康投資。

聯絡電話626-241-6828 ，羅蘭岡大貴旗艦店地址1015 Nogales St.#113 B, Rowland Hts., CA 。

舊金山 日本 醫學

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