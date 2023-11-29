WAVE慶23周年 全臉+頸部超聲刀買1送1 最後兩天

WAVE美亦恒醫學美容剪綵活動。（業者提供）

WAVE美亦恒醫學 美容迎來23周年慶，聯合Ultherapy超聲刀廠商Metz，獨家贊助「全臉+頸部超聲刀買一送一」及「全臉超聲刀立減700元」優惠活動。

而WAVE美亦恒醫學美容院長及創始人Dr. Peter Lee ，以超聲刀首席專家身份，協助超聲刀廠商Metz集團，前往泰國、馬來等地，培訓當地醫生與護士。

Dr. Peter Lee表示，衰老是每個人必經的階段，其中包含很多不同的特徵，比如眼部的鬆弛下垂、面中部的嘟嘟肉、面中部下垂鬆弛導致的木偶紋，以及日漸加重的法令紋等。每個人的衰老特徵都不大相同，因此改善的方式和治療手段也有所差異。對於想要面部整體提拉和緊緻的客人，建議進行超聲刀治療。

Ultherapy超聲刀是市面上唯一經過美國食品藥品管理局FDA 認證的，用以提拉臉部、頸部以及眼部皮膚的非侵入式治療。它的秘密其實就在於超聲波能量。 這項非入侵式的抗老化面部療程，利用超聲波刺激身體本身的自然修復功能。在不傷害皮膚表面的前提下，皮膚深層的結構得以復原，從而達到提拉臉部和頸部皮膚的效果。

Dr. Lee表示，網路上有很多的評論，說超聲刀的熱能可能會傷害到皮膚。其實不會的，只有能量和功效極其不穩定的山寨版仿冒超聲刀，才會灼傷面部。正版的美版超聲刀不但有著美國FDA的證明，保障了用户的安全，而且能量十分穩定，採用聚焦式超聲波專利，用數千個極其微小、獨立的熱凝結點分佈在不同深度的SMAS層，不會傷害、燒傷皮膚。

WAVE表示，其實對於大多數想要完成對抗初衰、保持皮膚緊緻的求美者，超聲刀都是非常理想的抗衰項目。唯一有可能不適合通過超聲刀來抗衰的群體，只有非常、特别瘦的求美者，以及年齡比較大、只有通過拉皮才能實現全臉年輕化的求美者。超聲刀不同於注射等微整形項目，它是在皮膚的原始狀態下進行SMAS層的提升與收緊，治療精準不傷及周邊其它組織，更不會影響表情肌的運動，是非常安全的。

Dr. Lee表示，超聲刀的效果在治療結束後就有所顯現，但由於更具彈性的膠原蛋白需要一段時間才能得到重生，最終效果也需要2~3個月後才能徹底展現出来。在治療過後的一年内，效果都可能逐步增强，並根據個人體質狀況的不同，维持1~2年不等。一般情況下建議客人每年做一次超聲刀，以保持抗衰的效果。

WAVE美亦恒整形外科分別於洛杉磯、亞凱迪亞 、羅蘭岡、橙縣及舊金山設有診所，華語專線213-805-8788。或上網www.waveps.com查詢，及觀看YouTube中文頻道Wave美亦恒醫學美容。