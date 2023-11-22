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階進慈善基金會 11/26舉辦感恩節發放活動

洛杉磯訊
感恩節發放活動。（階進慈善基金會提供）
感恩節發放活動。（階進慈善基金會提供）

階進慈善基金會一年一度的感恩節發放活動，將於11月26日（星期日）舉行。該基金會表示，近年物價飛漲，許多家庭面臨著食物短缺問題，因此活動當天，將提供基本糧食，有米、麵、醬料、蔬菜、罐頭、飲料等豐富的生活物資。

時間是11月26日上午10時至下午1時。在羅斯密社區中心（地址是3936 Muscatel Ave., Rosemead）。

階進慈善基金會表示，此次發放活動是和法印寺一起舉辦，因物資數量有限，先到先得，每個家庭限取一份。如果你或你認識的家庭有需要，請不要錯過這個機會。感恩節是分享和關愛的時刻，他們期待著在這一天與有需要者相見。

更多詳情可去電888-996-9985，上網www.wealthbyhealth.org/upcoming-events。

階進慈善基金會成立於2016年，本著人人享有優質醫療服務的理念，率先設立行動義診，為「醫療沙漠」地區的低收入、無保險、和保險不足的家庭，提供免費醫療服務。當時他們只有一名醫生和一名牙醫，在當地寺廟為老年患者服務。隨著時間的推移，越來越多的醫護人員伸出援手，表達了他們在提高健康公平方面的共同願景。

今天，他們的醫事團隊包括牙醫、牙科保健員、醫師、藥劑師、註冊護士、針灸師、眼科醫師和驗光師等。他們的使命是通過提供可及的資源，來改善弱勢族群的健康和福祉，這些資源將使個人及家庭能夠獲得更高的生活品質。了解更多詳情可上網www.wealthbyhealth.org。

感恩節發放的每份基本糧食。（階進慈善基金會提供）
感恩節發放的每份基本糧食。（階進慈善基金會提供）

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