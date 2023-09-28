10月13日【全民保險】線上講座，詳解「紅藍卡」老人保險2024年最新福利及『長期護 理』福利

10月15日聯邦醫療保險 (Medicare) 開放期即將到來，2024年的保險福利 有哪些變化? 滿65歲就可以自動獲得聯邦醫療保險「紅藍卡 」嗎? 新移民 是否也可以獲得免費聯邦醫療保險? 有了聯邦醫療保險，還需要購買「輔助醫療保險計畫」嗎? 該如何挑選? 身體還很健康，選擇了保費 低廉的HMO計畫，將來生大病還能轉換成福利較好的PPO計畫嗎? 聯邦醫療保險的『長期護理』到底包含哪些福利? 為什麼還需要另外購買『長期護理險』? 全民保險資深健保專員於洛杉磯10月13日週五上午10點舉辦全民講堂免費聯邦醫療保險線上講座，幫助民眾了解2024年聯邦醫療保險福利內容有哪些改變以及如何挑選最適合的輔助計畫，同時也會詳細介紹『長期護理險』的涵蓋範圍，什麼情況下才需要長期護理服務。

美國永久居民或已在美國居住滿5年的新移民可在65歲生日當月或前後三個月，加入聯邦醫療保險 ｢紅藍卡｣，未及時申請將會面臨罰款。申請人在美國報稅並累積超過40個積分可免除｢紅藍卡｣ Part A (住院福利) 的保費。｢紅藍卡｣ Part B (看診福利) 的保費則會根據申請人的收入來決定。2024年Part B的保費受到治療成本的增加將提高到每月$174.80起，同時聯邦醫療保險將涵蓋更多針對阿茲海默症初期治療的藥品。

聯邦醫療保險只涵蓋80%的醫療費用且不包含處方藥開銷，申請人需額外購買紅藍卡輔助計畫與處方藥計畫來填補缺口。輔助計畫可分為HMO與PPO計畫: HMO計畫通常包含處方藥福利且保費低廉，甚至$0月費，但需指定醫療網絡和家庭醫生，看專科醫生需要另外轉診; PPO計畫則可以隨意選擇醫療網絡內的醫生，但需要另外購買處方藥計畫，因此保費較高。如果申請人需要看多個專科醫生，建議購買PPO計畫，以免因醫生不在相同的醫療網絡內而無法選擇。

除了涵蓋看診與住院的費用，聯邦醫療保險也有提供『長期護理』的福利，但最多只有100天。之後如果申請人還需要長期護理服務，一年的花費大約$3萬至$10萬一個人。如果能提前規劃購買長期護理險，就可以由保險公司支付這些費用。購買長期護理險的年齡上限通常是75歲，建議提前規劃，避免保費太高，甚至因身體狀況恐怕不能購買。

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