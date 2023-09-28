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太極門義工公益展演 門票即起免費索取

洛杉磯訊
太極門義工公益舞蹈表演。（業者提供）
太極門義工公益舞蹈表演。（業者提供）

慶祝「太極門氣功養生學會帕薩迪納道館」盛大開幕，太極門600多義工，將於 10月15日（日）在巴沙迪納市立大劇院 (Pasadena Civic Auditorium: 300 E. Green Street, Pasadena, CA ) ，舉辦兩場融合武術、音樂、舞蹈與戲劇的免費公益展演，呈現難得一見的武學藝術文化饗宴。

下午場2-4pm的「溯古還原」，重現2000年奧運在雪梨歌劇院演出的經典劇碼。蘊含陰陽哲理的預言醒世故事，深刻探討「人從哪裡來？要往何處去?」，帶領每個人探索內在良心，重返心靈故鄉。

晚上場7-10pm「文化瑰寶 祝禱傳愛」，現代俠客融合傳統與現代科技，以獨門心氣功夫展現武學藝術之最，穿越古文化、與創新文化接軌。

太極門20多年來自力自費造訪101國，參與3000多場文化交流，傳播愛、和平與良心，促成聯合國訂定每年4月5日為「國際良心日」。

座位有限，索取免費門票可電(626) 314-3093。道館地址570 E. Orange Grove Blvd., Pasadena, CA。

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