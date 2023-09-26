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法鼓山 親子心靈環保 體驗班 每月開班一次

洛杉磯訊

法鼓山親子「心靈環保」體驗班的特色包括：中英教學、情緒認知、體驗靜心、智慧故事、手作遊戲及親子瑜珈。

該班每月一次在週六的下午，邀請家中有5-12歲的小朋友，一同到法鼓山享受美好的親子時光。將有「親子共學」與「分學課程」，共學中希望家長靜下心來親近孩子並關照孩子的感受，拉近心與心的距離，並激發親子間更具彈性、創意的相處模式，一起探索、應對成長過程中的心理挑戰。

而在專門的分學規劃中，將以小朋友的日常生活情緒感受為出發點，交織趣味的故事、遊戲、繪畫等課程，創作出精彩的作品；同時家長在與常住法師們的甘露談話過程中，傾聽自己內心的聲音，並與其他家長交流、分享心情。

體驗班歡迎大人與小孩一起同樂，從歡樂的遊戲中學習，如當天家長有事無法陪同，道場有義工叔叔和義工阿姨會隨堂陪伴。名額有限，額滿截止，儘早上網報名。

日期9/23、10/21、11/18、12/16（週六）下午2 ~ 4:30；地點在法鼓山洛杉磯道場 4530 N. Peck Rd El Monte, CA，詢問可電626-350-4388，或 [email protected] ；可事先官網報名ddmbala.org；免費用，歡迎隨喜贊助。

親子 洛杉磯

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