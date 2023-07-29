歐之旅日本北海道遊 共賞層層楓紅絕世美景

日本賞楓。（業者提供）

日本 是世界上紅葉最美的國家之一，秋季賞楓對熱愛旅遊者來說會認真計畫。「歐之旅」10月30日推出日本進入賞楓期的北海道風情10天遊。

歐之旅表示，日本全國各地紅葉賞楓時期約9月開始至12月入冬後結束，預計2023年日本各地的賞楓時間與往年類似或稍早些，而山區紅葉時間則比去年晚，最早入冬的北海道地區是初見紅葉的地方，而其他地區賞楓時間約於10月陸續開始。

歐之旅10月30日出發的北海道風情10天遊的行程亮點包括：「阿寒湖溫泉」以溫泉療養和旅遊聞名。「丹頂鶴公園」是一座以最接近自然環境飼育丹頂鶴的自然公園。「雙美瀑布」在中途被分為左右兩段，為知床八景之一。「北見狐狸村」有大量野生狐狸棲息而成為觀光特色。「四季彩之丘」花田占地七公頃，約有三個東京巨蛋球場大，眺望旭山和十勝山連峰迷人景觀。「白色戀人花園」是北海道札幌的超人氣體驗型菓子主題樂園 ，園內的「白色戀人」冰淇淋、玫瑰花園都是受來自日本國內外遊客所愛的人氣重點。「札幌藝術之森」裡匯集了美術館、工作室、音樂練習室和野外舞台等各種設施。

歐之旅目前推出的歐洲精選行程選擇也相當經典，包括有：英格蘭、蘇格蘭、愛爾蘭 英倫風情14天；瑞士 ( 四大名峰、兩大景觀火車 ) 深度12天；西班牙、葡萄牙雙牙魅力15天；南北法 ( 諾曼第半島、普羅旺斯 ) 15天；絶美希臘 ( 米克諾斯島、聖多里尼島 ) 10天；北歐四國幸福國度12天；冰島夢幻仙境11天；精緻東歐六國13天；約旦、以色列13天；以及深度遊澳洲 、紐西蘭14天。

更多秋冬行程和優惠詳情可電歐之旅 (626)289-8587，或上網 EuropaHolidayUS.com。