我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔學者：去年全美1/5亞裔遭遇仇亞事件 全年500萬起

只賣25萬 南加洛杉磯縣「橋屋」吸引數百名買家

McPOS餐館系統 參加2023國際餐飲展覽會

芝加哥訊

2023國際餐飲展會在McCormick Place舉辦，在這個展示餐飲科技和帶領餐飲業界潮流的盛會，來自世界各地的各大商家，帶著充分展現其實力與賣點的產品，在展會熠熠生輝。

McPOS電腦公司並攜其餐館系統family：電腦點餐，平板點餐，掃碼點餐，自助點餐，網上點餐，餐館排隊及預約系統，美容院指甲店系統，禮品卡系統，第三方導入平台等系列最新產品，首次在展會亮相。

McPOS是一家專注提供餐館技術與服務的芝加哥企業，總部位於芝加哥唐人街23大街，餐飲系統銷售業務遍布全美。該公司成立於1998年，主營開發餐館系統McPOS，該系統由公司CEO馬田，是Microsoft 認證工程師，餐館資深團隊，頂尖技術團隊共同保持研發，至今發展20餘年。經使用對比研究，McPOS餐館軟件對比同類型產品的安全及穩定性高出至少30個百分點。McPOS全系列產品均由自有團隊為客戶提供專業售後服務，同時給客戶最低的信用卡利率，一直以來受客戶信賴。

近期熱門McPOS第三方導入功能，支持GrubHub、 DoorDash、 UberEats等三方平台下單直接連McPOS系統，大大簡化餐館業務流程，受客戶好評。瞭解最新產品可訪問公司網站McPOS.com。

McPOS長期優惠酬賓，原價$2100一套餐館電腦（包括電腦一台，打印機，錢箱，鼠標和鍵盤，Caller ID及McPOS 軟件）只需$199，並且免費贈送掃碼點餐及網上點餐，終身免費服務，歡迎去電312-791-1886訂購並詢細節詳情。

該公司表示，他們的CEO擅長技術，一直以來專注提供餐館技術與服務，客戶群是以口碑相傳。因此，在銷售塊鏈上有很大的合作空間，現正尋求合作夥伴Partners Wanted，有意向可發郵件至[email protected]

McPOS餐館系統創始人Martin馬田說，他開發McPOS寫的程序代碼，已可以圍繞地球一個圈了。 到明年，公司的技術團隊升級開發系統寫的程序代碼，加起來可以圍繞地球兩個圈的時候，與大家「2024國際餐飲展覽會」再會。屆時，期待給大家帶來更多的餐館科技驚喜。

芝加哥 CEO 信用卡

上一則

暴風雨雪沖刷河床後 加州民眾再享淘金樂趣

下一則

星宇航空洛杉磯-台北航線「天天飛」 暑期航班推限定備品

延伸閱讀

46傷9死 芝周末槍聲不斷 市長家附近也有大規模槍擊

46傷9死 芝周末槍聲不斷 市長家附近也有大規模槍擊
100哩接力賽 百名13至63歲金山女將拚4度破紀錄

100哩接力賽 百名13至63歲金山女將拚4度破紀錄
李嘉欣曬美照 皺裙意外成焦點…網：快找造型團隊

李嘉欣曬美照 皺裙意外成焦點…網：快找造型團隊
McPOS餐館系統 實力亮相2023國際餐飲展覽會

McPOS餐館系統 實力亮相2023國際餐飲展覽會
球場團隊：公共用地性質不變 用途再議

球場團隊：公共用地性質不變 用途再議
芝加哥唐人街商業推廣大使招聘中

芝加哥唐人街商業推廣大使招聘中

熱門新聞

鼓勵台美人下一代申請中華民國護照。（洛杉磯經文處官網）

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

2023-06-01 21:24
案發社區位於一個封閉路口。（記者啟鉻／攝影）

8旬華翁超市購物被跟蹤 回家遭搶劫還被毆打

2023-06-05 20:26
南加華人尤女士50年結婚紀念日邀請台灣哥嫂一起參加阿拉斯加郵輪行程慶祝，結果喜事變噩夢。（取材自pexels）

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

2023-06-03 02:20
已乘坐半程從上海抵達洛杉磯的王先生，竟獲得了全程機票的退款。（圖片來源：受訪人提供）

華人飛美機票意外省下數百元 網路購票平台驚現漏洞

2023-05-30 13:50
華裔女演員溫明娜（Ming-Na Wen）在好萊塢星光大道上獲得個人專屬星印，成為第2757位在星光大道留名的人。（好萊塢商會）

華裔演員名留好萊塢星光大道 用中文感謝母親

2023-05-30 20:25
「全國精神疾病聯盟」近日開通加州暖線，為需要情感支持和心理輔導相關资源的患友及家人提供幫助。（取自NAMI）

華男擺一排菜刀恐嚇母親 親子關係為何陷如此境地

2023-06-04 14:20

超人氣

更多 >
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈

加拿大山火蔓延 紐約空氣品質亮紅燈
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑
美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退

美國銀行：高稅州出走到佛州、德州的大遷徙潮並未消退