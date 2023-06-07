McPOS餐館系統 參加2023國際餐飲展覽會

2023國際餐飲展會在McCormick Place舉辦，在這個展示餐飲科技和帶領餐飲業界潮流的盛會，來自世界各地的各大商家，帶著充分展現其實力與賣點的產品，在展會熠熠生輝。

McPOS電腦公司並攜其餐館系統family：電腦點餐，平板點餐，掃碼點餐，自助點餐，網上點餐，餐館排隊及預約系統，美容院指甲店系統，禮品卡系統，第三方導入平台等系列最新產品，首次在展會亮相。

McPOS是一家專注提供餐館技術與服務的芝加哥 企業，總部位於芝加哥唐人街23大街，餐飲系統銷售業務遍布全美。該公司成立於1998年，主營開發餐館系統McPOS，該系統由公司CEO 馬田，是Microsoft 認證工程師，餐館資深團隊，頂尖技術團隊共同保持研發，至今發展20餘年。經使用對比研究，McPOS餐館軟件對比同類型產品的安全及穩定性高出至少30個百分點。McPOS全系列產品均由自有團隊為客戶提供專業售後服務，同時給客戶最低的信用卡 利率，一直以來受客戶信賴。

近期熱門McPOS第三方導入功能，支持GrubHub、 DoorDash、 UberEats等三方平台下單直接連McPOS系統，大大簡化餐館業務流程，受客戶好評。瞭解最新產品可訪問公司網站McPOS.com。

McPOS長期優惠酬賓，原價$2100一套餐館電腦（包括電腦一台，打印機，錢箱，鼠標和鍵盤，Caller ID及McPOS 軟件）只需$199，並且免費贈送掃碼點餐及網上點餐，終身免費服務，歡迎去電312-791-1886訂購並詢細節詳情。

該公司表示，他們的CEO擅長技術，一直以來專注提供餐館技術與服務，客戶群是以口碑相傳。因此，在銷售塊鏈上有很大的合作空間，現正尋求合作夥伴Partners Wanted，有意向可發郵件至[email protected]。

McPOS餐館系統創始人Martin馬田說，他開發McPOS寫的程序代碼，已可以圍繞地球一個圈了。 到明年，公司的技術團隊升級開發系統寫的程序代碼，加起來可以圍繞地球兩個圈的時候，與大家「2024國際餐飲展覽會」再會。屆時，期待給大家帶來更多的餐館科技驚喜。