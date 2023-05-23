我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／金塊約柯奇場均大三元 勇奪西區冠軍賽MVP

加州男好心護鴨過馬路 下秒竟遭車撞死

南加州建築業商家齊聚 世報7月6日、7日「建材裝修大展」招商中

洛杉磯訊

世界日報洛杉磯社與美國華人建築公會（CACP）再度攜手，即將於7月6日（周四）、7日（周五）兩天，在聖蓋博市共同舉辦第五屆「建材裝修大展」。南加州各類建材製造、代理、經銷專業商號將受邀參展，屆時也會邀請到城市開發相關官方代表，及營建相關專業人士提供最新相關資訊，無論您是想要B2B商業對接，還是想要購買建築、裝修材料，亦或者是想要了解最新的裝修、建築法律法規，蒞臨大展都會讓您不虛此行。

本屆建材展參展商家，不僅涵蓋了建材、裝潢、空間設計、裝修、環保綠能材料、衛浴、橱櫃、石材、地板、門窗等多項領域，活動也將邀請美國主流廠商加盟，為B2B或者B2C的商家創造良好的溝通、交流機會，為有意開創新局，創造長遠商機的展商搭建平台。

兩天活動的建築論壇環節，邀請到建築、裝修相關的產、官、學、研代表，給予民眾最新、最快的相關資訊。主講內容涉及當下熱門話題：今年3月剛剛推出的CalHFA首房20%首付補助計劃、附屬住宅單位【增建ADU】、【SB9】法案、綠能建築/住宅智慧化、建築法規應用、建築合同必知、產業趨勢、地產金融等。

建材裝修大展」洛杉磯世界日報合作夥伴【美國華人建築公會（前身為華人營建公會Chinese American Construction Professionals，簡稱：CACP）】，是擁有40年歷史的專業營建機構，多元化的數百會員不僅來自全球各地，會員行業包括了建築師、工程師、公家機關營建單位高管、建商、承包商、包工隊、材料供應商、地產業等相關的建材產業專業人士！營建公會的目標是成為中美建築專業領域的橋樑，為亞洲製造商、出口商及投資者，甚至學術研究，技術服務等機構，連結到美國本土建築業，相互的學習交流；並有專業人員分享與美國政府公家工程投標資訊。該公會在全美亦成立了8個分會。

「建材裝修大展」是南加州地區最具規模的華人建材專業展覽之一，之前歷年展會均吸引眾多專業公司商號及南加屋主蜂擁而至，現場訂單及交易金額令人咂舌，令報名參展的華洋兩界攤商不但心滿意足，同時亦結交到許多行業人士。展位有限先到先得，歡迎製造商、進口商、代理商、配件廠商、技術服務等業者報名參展，詳情可以致電咨詢世界日報：323-268-4982 轉 600。

第四屆「建材裝修大展」時間: 2023年7月6日（週四）及7月7日(週五），上午10時至下午5時。

地點：San Gabriel Hilton（225 W Valley Blvd, San Gabriel, CA 91776）

現場免費停車、無需報名、免費入場觀展。

華人 南加 世界日報

上一則

洛城亞裔女遭歧視 捷運無端被打

下一則

大量積雪融化 北加州2大水庫將滿載

延伸閱讀

世華參訪凱撒醫療中心 學習企業發展和女性保健

世華參訪凱撒醫療中心 學習企業發展和女性保健
僑教中心說故事時間 世界日報社長共襄盛舉

僑教中心說故事時間 世界日報社長共襄盛舉
亞太裔傳統月「社區舞會」 本周六加州來來舞廳登場

亞太裔傳統月「社區舞會」 本周六加州來來舞廳登場
5/24「台灣日」 千名台僑嗨翻天使球場

5/24「台灣日」 千名台僑嗨翻天使球場
台灣餐飲業者 分享疫後「速食文化」商機

台灣餐飲業者 分享疫後「速食文化」商機
分散風險 中資買房湧入南加 鎖定百萬元以上豪宅

分散風險 中資買房湧入南加 鎖定百萬元以上豪宅

熱門新聞

國泰航空將於5月17日釋出美國香港往返免費機票。（圖：國泰航空提供）

LA往返香港 國泰免費機票5/17開搶

2023-05-15 02:20
高中華裔女生張君澤。（受訪人提供）

17歲華女 獲哈佛、耶魯等名校搶人

2023-05-21 02:16
近期隨著雞蛋價格崩跌，南加好市多出現買蛋熱。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多蛋價隔夜暴跌 華人大媽「趕緊買」

2023-05-16 22:11
18歲被迫離家，George憑藉自己的努力改變人生。(受訪者提供)

躁鬱華男遭博士父母拋棄多年 自強不息改變人生

2023-05-15 18:31
位於南艾爾蒙地的一家肉類加工廠，被判償還43萬元員工薪資。（取自谷歌地圖）

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

2023-05-17 12:38
聖瑪利諾前加州副州長競選人Cole Matthew Harris（軻海瑞），其華人女友Cindy陳；之前兩人是以夫妻的身分出現在聖市各種場合。（本報檔案照）

Cindy陳潛逃記•系列一／涉詐案Cindy陳逃亡 從墨返中

2023-05-15 10:02

超人氣

更多 >
你存入萬元以上現金 銀行會做這件事

你存入萬元以上現金 銀行會做這件事
保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食

保持腸道健康 腸胃科醫生每天吃這些零食
俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」
沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比

沖馬桶掉落鑽戒 她失而復得…污水裡沉浸13年 依然美麗無比
台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」

台「5億高中生」配偶早有女友？「遺產可能這麼分」