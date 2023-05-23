實用傢俱父親節酬賓大特價護背健康床墊50% Off

洛城老店「實用傢俱」（Enlighten Furniture ）專營有機無毒椰棕護背健康床墊，父親節即將來臨，現正舉辦酬賓特價，凡購買台灣護背健康床墊一律50% off。

實用傢俱表示，睡不好，腰酸背痛，抵抗力差可能是床墊問題。實用傢俱20年工廠直銷，專營護背健康床墊，半價優惠，是父親節送禮的貼心禮物，可以減緩或消除腰酸背痛的最佳禮物。

好的床墊不但可以保護脊椎並可以改善頸部及腰部的不適。

實用傢俱提供三種不同的優質床墊，保護脊椎健康，滿足不同客戶的需求。首先是熱賣產品台灣護背床墊，採用純天然的椰棕，高密度海綿墊，超硬高碳鋼彈簧與萬能網的特殊立體結構，能保護脊椎並改善頸部及腰部的不適，台灣護背床墊有平整的支撐性，可平衡人體睡覺時的壓力，經久耐用不下陷。

第二種是獨立彈簧護背床墊，採用純天然椰棕，高碳鋼獨立彈簧結構，可隨人體的曲線，每個身體部位都有支撐，保護脊椎。永不下陷，皆採用有機純棉透氣舒適。

第三種床墊是硬板床墊，實用傢俱的硬板床墊不同以往及其他的硬板床墊，採用100%實木結構，無空隙，無任何嗆鼻化學原料，純天然實木結構，床墊永不下陷，不破裂，是減緩腰酸背痛的最佳選擇。使用耐用的且厚的高密度海綿墊增加舒適，不加價！實用傢俱歡迎客戶親臨門市店親身體驗選購，地址8951 Valley Blvd Rosemead CA91770，電話1-626-614-0259。