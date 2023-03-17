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馬華龍醫生 專精老年科/家庭科/內科

羅蘭岡訊

馬華龍醫生（Marc Ma, MD）是一位在羅蘭岡地區開設醫療機構的醫學博士，專門從事老年科、家庭全科、內科、一般外科和各種體檢的診療工作。

作為老年醫學專家，馬華龍醫生在處理老年患者的健康問題方面，具有豐富的經驗和專業知識。他可以處理與老年人身體和心理健康相關的各種問題，包括高膽固醇、關節炎、失眠、骨質疏鬆症等等。他還可以為老年人提供個性化的保健建議和治療方案，以提高長者們的生活質量和健康水平。

除了老年科，馬華龍醫生也在內科領域擁有廣泛的知識和經驗。可以診斷和治療各種內科疾病，包括糖尿病、高血壓、心臟病、肺炎、消化系統問題等等。他可以通過專業的醫學知識和經驗，為患者提供有效的治療方案。

馬華龍醫生還是一名專業的家庭醫生。可以為全家人提供健康諮詢和服務，包括預防性醫療、健康檢查、疫苗接種等等。也為家庭成員提供全面的健康管理和預防保健建議，確保能保持良好的身體健康。

馬華龍醫生診所預約電話：626-600-8066，看診時間：周一到週六。馬醫生可講英語、國語和粵語，診所接受各大醫療保險、紅藍白卡HMO與PPO。診所地址在：1818 Sierra Leone Ave. ste E, Rowland Heights CA。

醫學 高血壓 醫療保險

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