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莫大軍時事諷刺性漫畫書 接受訂購

洛杉磯訊
照片請去背景
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最近世界日報專欄作家- 莫大軍的時事諷刺性漫畫書（見圖），引起了眾多人注意。這次的漫畫書共分為四大類別， 分別為台灣、論文門、俄烏戰爭和美國美國， 總共有250幅畫作， 許多人看了表示大開眼界。

首先在台灣部分的內容，莫大軍用幽默的手法， 將台灣近年來的政治、經濟、社會等議題都一一拿出來切割， 例如政治人物的醜聞、蔡英文總統的施政、社會運動的發展等等， 每幅畫都帶給讀者一陣清新又逗趣的感覺。

接著是論文門這個類別， 也是近年來最熱門的話題之一。莫大軍以幽默的角度， 呈現出論文抄襲事件的內容， 將當事人的言行妙語傳神地描繪在漫畫上， 看完後會對這個議題有更深入的了解。

另一個類別俄烏戰爭， 莫大軍用漫畫的形式， 呈現出這個世界上一個複雜的地區的衝突情況， 並用詼諧的方式， 讓讀者對此議題有更深入的認識。

最後是美國美國這個類別， 莫大軍透過漫畫的方式， 詮釋出美國近年來的政治風波、種族歧視、社會不公等問題。這些漫畫帶有濃厚的時事色彩， 讓讀者能夠更加了解美國的現況和當地人民的生活。

這次的漫畫書售價16元加稅，是一個價格實惠又可收藏的漫畫書。如想訂購，可至蒙市世界日報大樓門市部購買。地址：1588 Corporate Center Dr., Monterey Park, CA，電話323-268-4982 X 385，也 可以撥打訂購專線702-800-1519，或者上網訂購www.thousandvolumes.com。

世界日報 種族歧視 蔡英文

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