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Citi花旗銀行 獨家新春兔年優惠 將於3/31截止

洛杉磯訊
贈品圖示，並非實際尺寸。除Tier 4贈品外，金墜不包含金項鏈。所有金墜、金項鏈及金兔擺飾均為Citi為2023年新春促銷活動獨家設計。
贈品圖示，並非實際尺寸。除Tier 4贈品外，金墜不包含金項鏈。所有金墜、金項鏈及金兔擺飾均為Citi為2023年新春促銷活動獨家設計。

為兔年新春，Citi 花旗銀行為客戶準備的24Ｋ純金贈禮，將於3月31日截止，這些贈品是Citi 專為2023年新春促銷活動而精心設計的。

Citi尊重亞裔傳統節日，20多年來持續推出新春促銷活動，專為每年新春設計的生肖獨家限量贈品，將非凡匠藝與傳統生肖文化融合，是兔年很好的獨家設計紀念禮。

2023年是水兔年，水代表財，可能預示財運當道。而且兔年是難得的雙春年，有兩個「立春」，分別落在農曆正月14日和農曆12月25日，可謂喜上加喜。

2015年，紐約市將慶祝農曆新年列入假期，所有公立學校會在這個傳統節日放假。2022年，加州成為全美第一個將春節列入法定假期的州，兔年是法案生效後迎接的第一個農曆新年，為兔年帶來好兆頭。

Citi支持他們所服務的社區獲得進步。隨著農曆新年成為世界各地更廣泛慶祝和認可的節日，他們推出2023年新春促銷活動，為傳承這項富有底蘊的傳統出力。

在此項促銷活動中，客戶可以根據合格存款的金額，獲得今年的兔年厚禮：包括合格存款2萬5千元以上贈18K金俏兔金墜（零售價$149）；合格存款5萬元以上贈24K純金開元福兔金墜（零售價$250）；合格存款10萬元以上 贈24K純金雙兔成圓金墜（零售價$400）；合格存款20萬元以上贈24K純金珠光寶兔金墜 + 金鏈（零售價$650）；合格存款50萬元以上贈24K純金「2023兔來金運到」擺飾（零售價$1049）；合格存款100萬元以上、贈24K純金月兔金墜+開元福兔金墜+24K純金「2023兔來金運到」擺飾+以及Mats Jonasson 栩栩祥兔水晶擺飾組合（零售價$2500）。

其他詳情及優惠利率，可至你當地的Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解。

Citi 為全球主要的金融服務公司，擁有約近2億個客戶帳戶，營業據點遍布世界160多個國家和區域。為消費者、企業、政府和法人提供廣泛的金融產品與服務。更多資訊可瀏覽 www.citigroup.com

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