我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

金山鮑勃．李命案 法醫在他體內驗出古柯鹼、K他命成分

全國學術十項全能賽 艾爾卡米諾特許高中第9度奪冠

記者丁曙／洛杉磯報導
2023年全美學術十項全能競賽，洛杉磯地區的艾爾卡米諾特許高中奪得冠軍。（學校官網）
2023年全美學術十項全能競賽，洛杉磯地區的艾爾卡米諾特許高中奪得冠軍。（學校官網）

2023年全國學術十項全能競賽（Academic decathlon）上周末落幕，代表加州參賽、來自洛杉磯Woodland Hills的艾爾卡米諾特許高中（El Camino Real Charter High，簡稱ECR），以總分4萬9121.6點贏得了冠軍，這也是該校第九次拿下全國最高獎項。

今年全美學術十項全能競賽4月27至29日在德州（Texas）的Frisco市開打，來自全國27州的55支代表隊參加。艾爾卡米諾特許高中隊擊敗了其他54支高中隊，獲得總分49,121.6點，比最接近的對手高出整整1286.1點。

本屆El Camino特許高中隊的九名隊員，全部都是12年級學生，包括Sreeja Dorepally、Adam Markenson、Adam Luna、Michelle Buchanan、Luke Driscoll、Sierra Ferrante、Kelly Teck、Alexandra Voutsinos 和 Yasir White。主教練Stephanie Franklin，助理教練Karen Evens、John Dalsass 和 Nathaniel Jones。

學術十項全能大賽模擬奧運會競賽模式，測試學生對十個學科的認知，包括藝術、經濟、論文、面談、數學、音樂、社會科學和演講。每支競賽隊都由九名學生，依據成績分為三組，其中A組成員的學業平均成績（GPA）在3.75和4.0之間，B組GPA在3.0到3.75之間，C組GPA在3.0以下，參賽者涵蓋高中9至12年級學生，比賽分為學區、州、全國三個層級。

艾爾卡米諾高中原來隸屬洛杉磯聯合學區（LAUSD），2019年改為特許學校（Charter School）撥給南加州私立／獨立學區管轄。

該校學術十項全能競賽隊也是史上最成功的團隊之一，迄今創下了九次全國大賽冠軍的記錄，分別是1998 年、2001 年、2004 年、2005 年、2007 年、2010 年、2014 年、 2018 年和2023年。此外，該校華裔隊員胡念宜（Nancy Fu）在1998年全國學術十項全能大賽中，一人贏得十枚獎牌，得分超過9000點，創下個人紀錄。

學區 加州 洛杉磯

上一則

Fed料升息1碼 卡債族壓力大

下一則

全華裔製作電影「This Time」 洛杉磯亞太電影節首映

延伸閱讀

全美學術十項全能競賽 洛城艾爾卡米諾特許高中奪冠

全美學術十項全能競賽 洛城艾爾卡米諾特許高中奪冠
全華裔製作的電影「This Time」於洛城電影節全球首映

全華裔製作的電影「This Time」於洛城電影節全球首映
長島大頸唯一華裔董事卸任 2華女參選

長島大頸唯一華裔董事卸任 2華女參選
西來大學首辦免費健檢 洛城佛光人共行善

西來大學首辦免費健檢 洛城佛光人共行善
星宇6月每天飛洛城 北美衝7航點

星宇6月每天飛洛城 北美衝7航點
三匪持AK-47驚現洛城西好萊塢 路人嚇壞

三匪持AK-47驚現洛城西好萊塢 路人嚇壞

熱門新聞

劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19
女盜賊被打倒在地。（視頻截圖）

南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

2023-05-01 16:10
加州留學的華人小永被騙走18萬美元。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..

2023-04-27 20:51
比斯利（Marc Beardsley）和妻子耐斯樂（Rosilyn Nesler）。（ABC）

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

2023-04-27 14:47
爾灣是加州最適合居住的大城市之一。（記者王若然/攝影）

加州這四個城市膺選全美最適合居住地

2023-04-29 14:14
投資移民華人經營高檔餐廳，被查偷稅漏稅，此為示意圖。(Unsplash.com)

華人100萬申請投資移民 遭查稅

2023-05-01 12:37

超人氣

更多 >
這十款二手車品牌 今年貶值最多

這十款二手車品牌 今年貶值最多
美股重挫 道指大跌逾500點

美股重挫 道指大跌逾500點
何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了
金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」

金正恩頻頻帶女兒亮相坐C位 竟然是因為「辣個女人」
毛巾多久換洗？ 專家這樣說…

毛巾多久換洗？ 專家這樣說…