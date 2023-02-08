我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

高齡化、房價高 核桃學區缺學生 教師恐被裁員

記者楊青／核桃市報導
核桃谷聯合學區教委會副主席佟儀表示，學區各校離滿額還有700個左右空位，歡迎外地學生跨區就讀。（記者楊青／攝影）
核桃谷聯合學區教委會副主席佟儀表示，學區各校離滿額還有700個左右空位，歡迎外地學生跨區就讀。（記者楊青／攝影）

曾一位難求的核桃谷聯合學區（Walnut Valley Unified School District），因近年當地人口老齡化嚴重及房地產居高不下等原因，學區各校出現前所未有空缺，為聖蓋博谷華人學子跨區就讀提供大好機會。

核桃谷聯合學區教委會副主席佟儀表示，學區目前約有700個空位，可容納其他地區學生就讀，這些空缺包括高中、中學和小學。學區最高學生容量為1萬4000人，包括鑽石吧高中、核桃高中、蘇珊等三所中學和常青等九有小學，學區有學生1萬3300左右，所以有700個左右的位置尚待填滿。

核桃谷聯合學區近年由於學區主要兩個城市鑽石吧和核桃市人口老齡化嚴重，早期搬入的居民孩子已長大，而居高不下的房價又使很多年輕家庭無力搬入，導致學區生源青黃不接，各校學生人數呈下降趨勢。與此同時，周邊學區如波莫那和羅蘭學區等則要保持當地學區學生人數，與核桃谷學區達成君子協議，波莫納和羅蘭學生難以到核桃學區就讀。

佟儀表示，學區各校的亞裔學生比率從30%至50、60%不等，主要以華裔、韓裔和菲律賓裔為主。對於部分華人和亞裔家長擔心允許跨區就讀，會造成教育資源分散和亞裔學生競爭加劇。

但是如果學生人數長期沒有達到全額狀態，一些課程就可能被縮減甚至取消，教師人數也會受到影響，可能裁員。加州教師工會的長期傳統是，一旦學區對教師裁員，通常都是從年輕教師開始裁起。而年輕教師常是衝勁最足，最願意為教學花時間希望有所表現的一群。

一旦這些師資被裁，吃虧的是學生們。學區和家長應該用更加宏觀的胸懷歡迎跨區就讀的學生，對本地學生和跨區學生均兩全其美。

學區 核桃 亞裔

上一則

蒙市前市長羅霈霆 出席國情咨文演講

下一則

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

延伸閱讀

河濱縣一學生遭群毆 視頻曝光場面殘暴

河濱縣一學生遭群毆 視頻曝光場面殘暴
寒流來襲 洛縣部分地區將降至20度

寒流來襲 洛縣部分地區將降至20度
洛縣部分地區發布寒冷天氣警報 建議採取保暖措施

洛縣部分地區發布寒冷天氣警報 建議採取保暖措施
頂尖學區全新裝璜屋柏拉阿圖周六日Open House

頂尖學區全新裝璜屋柏拉阿圖周六日Open House
FBI瓦解駭客勒索集團 保護醫院、學區受害者 免付1.3億潛在贖金

FBI瓦解駭客勒索集團 保護醫院、學區受害者 免付1.3億潛在贖金
南加波莫那男子性侵殘障童 被判終身監禁

南加波莫那男子性侵殘障童 被判終身監禁

熱門新聞

陸儀鳳在「楚留香大結局」的劇照。（影片截圖）

蒙市奪槍英雄母親 曾是台灣大熱女星

2023-02-02 20:24
南加州居民劉女士在銀行取錢後被可疑車輛尾隨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞／華女銀行出來被尾隨 這一動作嚇跑他

2023-01-31 22:35
為買螃蟹，很多華人在超市排長隊等候。（記者邵敏／攝影）

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

2023-02-05 20:06
台灣國軍一對在陸軍服役的情侶，在恩愛時拍攝性愛影片，影片因不明原因外流。圖／翻攝畫面

世界晚報／台女軍官疑再曝5段性愛片 從軍營搬到民宅了

2023-02-04 22:54
ChatGPT機器人可謂開啟搜索新時代，它能寫文章、寫詩、寫論文、改Code，整合網路各種信息回答問題。（OpenAI網站）

萬能機器人ChatGPT被玩壞了？華人:已離不開它

2023-01-31 16:06
收據打印出來足有一米長。（崔女士提供）

超愛台灣珍奶 西語裔一次花千元狂點70多杯 華商「累瘋」

2023-01-31 15:09

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑