高齡化、房價高 核桃學區缺學生 教師恐被裁員

核桃谷聯合學區教委會副主席佟儀表示，學區各校離滿額還有700個左右空位，歡迎外地學生跨區就讀。（記者楊青／攝影）

曾一位難求的核桃 谷聯合學區 （Walnut Valley Unified School District），因近年當地人口老齡化嚴重及房地產居高不下等原因，學區各校出現前所未有空缺，為聖蓋博谷華人學子跨區就讀提供大好機會。

核桃谷聯合學區教委會副主席佟儀表示，學區目前約有700個空位，可容納其他地區學生就讀，這些空缺包括高中、中學和小學。學區最高學生容量為1萬4000人，包括鑽石吧高中、核桃高中、蘇珊等三所中學和常青等九有小學，學區有學生1萬3300左右，所以有700個左右的位置尚待填滿。

核桃谷聯合學區近年由於學區主要兩個城市鑽石吧和核桃市人口老齡化嚴重，早期搬入的居民孩子已長大，而居高不下的房價又使很多年輕家庭無力搬入，導致學區生源青黃不接，各校學生人數呈下降趨勢。與此同時，周邊學區如波莫那和羅蘭學區等則要保持當地學區學生人數，與核桃谷學區達成君子協議，波莫納和羅蘭學生難以到核桃學區就讀。

佟儀表示，學區各校的亞裔 學生比率從30%至50、60%不等，主要以華裔、韓裔和菲律賓裔為主。對於部分華人和亞裔家長擔心允許跨區就讀，會造成教育資源分散和亞裔學生競爭加劇。

但是如果學生人數長期沒有達到全額狀態，一些課程就可能被縮減甚至取消，教師人數也會受到影響，可能裁員。加州教師工會的長期傳統是，一旦學區對教師裁員，通常都是從年輕教師開始裁起。而年輕教師常是衝勁最足，最願意為教學花時間希望有所表現的一群。

一旦這些師資被裁，吃虧的是學生們。學區和家長應該用更加宏觀的胸懷歡迎跨區就讀的學生，對本地學生和跨區學生均兩全其美。