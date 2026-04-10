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美國夢新選擇 「先租後買」興起 有助緩解住房短缺

記者啟鉻／河濱報導
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建造即出租或「先租後買」住宅社區提供多元化住宅規畫，有助於緩解當地住房短缺問題。...
建造即出租或「先租後買」住宅社區提供多元化住宅規畫，有助於緩解當地住房短缺問題。示意圖。（記者啟鉻／攝影）

據The Press-Enterprise報導，隨著加州房價飆升，以及新立法限制企業囤房，位於河濱縣非建制區溫徹斯特（Winchester）的建造即出租（Build-to-Rent，簡稱BTR）或「先租後買」住宅社區正在悄然興起，為想要實現美國夢的家庭提供新的租住選擇。這類社區提供多元化住宅規畫，有助緩解當地住房短缺問題。

建造即出租或「先租後買」住宅社區正在悄然興起，為想要實現美國夢的家庭提供新的租住...
建造即出租或「先租後買」住宅社區正在悄然興起，為想要實現美國夢的家庭提供新的租住選擇。示意圖。（記者啟鉻／攝影）

租屋也能圓夢

來自橙縣的馬丁（Dijonet Martin）和麥克尼爾（Thomas McNeil）夫婦，厭倦橙縣日益高漲的租金市場，對配備雙車車庫、私人後院及全新完工的住宅十分心動。他們決定將搬家視為一次全新的家庭冒險。

隨著搬運工將箱子搬進配有冷氣的現代灰泥住宅，馬丁與麥克尼爾成為特瑞康（Tricon）溫徹斯特社區的60名新鄰居之一。

建造即出租或「先租後買」住宅社區正在悄然興起，為想要實現美國夢的家庭提供新的租住...
建造即出租或「先租後買」住宅社區正在悄然興起，為想要實現美國夢的家庭提供新的租住選擇。示意圖。（記者啟鉻／攝影）

成本更具優勢

河濱縣房價中位數自2019年以來上漲60%，2025年第四季有高達76%的購房者無法負擔中位數59萬5000美元的房屋。高額首付與高房貸利率，使許多家庭望屋興嘆。特瑞康社區的租金方案為每月3200至3700美元（不含費用），且免去房產稅、維護費及加州新開發社區的Mello-Roos特殊房產稅等額外開銷，比購房更具成本優勢。入住五年後，租戶還可獲5000美元首付款，用於購房。

新搬入居民之一、29歲聖地牙哥加州消防局消防員雷伊（Brandon Ray）表示，如果時間合適，他願意利用這5000美元購房。雷伊本身也是房東，在海梅特（Hemet）出租自有住宅。全美房產投資者市場中，小型投資者約占10%；在內陸帝國，近2000棟住宅由小型投資者持有。雷伊說：「這是一棟真正的房子，你不必像住公寓那樣忍受隔壁吵雜，也不用像住聯排別墅那樣爬三層樓。」

這些兩層樓住宅有三至四間臥室，配備寬敞步入式衣櫃、洗衣間、樓梯中庭書房及雙洗手台浴室。社區街道兩旁種有甜香玫瑰和楓樹，附近還有公共游泳池。

投資模式惹議

然而，這種投資者擁有的租賃模式，也受到住房倡議者和立法者批評。他們認為，大型企業擁有房屋正在壓縮傳統購房者的機會，使普通家庭更難實現置業夢想。

根據柏克萊加大特納住宅創新中心（Terner Center for Housing Innovation）資料，BTR住宅目前僅占全美單戶住宅總量的1%，在整體租賃市場中也只占1%至2%。若美國國會通過新的立法，BTR的擴張可能會受到限制；參議院通過的「21世紀住房法」（21st Century ROAD to Housing Act）規定，擁有至少350棟出租房屋的機構投資者必須在七年內出售。不過該法仍待眾院通過，以及總統最後簽署執行。

特瑞康住宅高級董事卡莫迪（Andy Carmody）則說：「我們可以同時提供出售住宅、租賃住宅，並規畫學校和公園。我們希望能在全美範圍內建造更多這類社區。」

卡莫迪認為，特瑞康所屬社區提供多元化住宅選擇，有助緩解住房短缺問題。他說：「我們支持建造各類住宅，出售住宅、出租住宅、公寓、共管公寓，只要是市場所需的類型都包括在內。我們必須專注增加住房供應，讓家庭能以他們希望的形式入住。」

BTR社區概況

特瑞康隸屬於私募股權巨頭黑石集團（Blackstone），在溫徹斯特已完成近200棟BTR住宅，計畫再興建超過100棟，社區同時規畫200棟可售住宅，總投資達1億8000萬美元。這是特瑞康在加州的第8個BTR項目，也是內陸帝國的第二個項目。特瑞康計畫將此模式逐步推向全美。

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