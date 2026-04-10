洛市Marlton Square開發案告吹 尋求重建新方案

Marlton Square地塊開發案，位於3700-3916 W. Martin Luther King Jr. Boulevard及4011-4027 S. Marlton Avenue，共約5.7英畝的土地。（Google Maps）

洛杉磯 市正重新規畫鮑爾溫山（Baldwin Hills）的Marlton Square地塊建案。原本規畫的5.7英畝辦公室與混合用途開發案，因市場狀況不佳已被取消。

Urbanize LA報導，洛杉磯市議會2023年同意與開發商Hudson Pacific Properties簽訂專屬談判協議，開發3700-3916 W. Martin Luther King Jr. Boulevard及4011-4027 S. Marlton Avenue，約5.7英畝土地。當時提出的計畫包括約30萬平方呎辦公室空間及約2萬9000平方呎底層商業用途。

然而，三年後，洛杉磯辦公室市場仍未回到疫情 前水準，該建案被取消。選區涵蓋該地塊的市議員Heather Hutt建議重新評估，包括再次發布徵求建議書（RFP），或考慮由洛杉磯市使用全部或部分土地建立新公園。

洛杉磯市第10選區議員Heather Hutt近期積極推動在選區增加公園空間，研究將小型閒置地轉為開放空間的可行性。（洛杉磯市政府官網）

Hutt近期積極推動在選區增加公園空間，研究將小型閒置地轉為開放空間的可行性。若Marlton Square地塊用於此目的，將成為迄今規模最大的一例。

事實上，開發商Hudson Pacific於2023年的方案曾擊敗South LA Studios、Nvision Development Group及Harridge Development Group的競爭提案。其中開發商Harridge擁有鄰近的Baldwin Hills Crenshaw Plaza商場，已開建90戶聯排住宅作為長期重建計畫的首期工程，並曾質疑Hudson Pacific的開發計畫。

Marlton Square最初名為Santa Barbara Plaza，曾在20世紀中期擁有多家當地商戶與百貨公司，但數十年來逐漸衰退。部分區域已經開發，包括凱瑟醫療設施及由Meta Housing Corp建造的102戶經濟適用房。