我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國走向「蘇伊士時刻」？紐時：對伊朗開戰重創信譽 中國成最大贏家

窩裡反 出兵伊朗遭MAGA眾名嘴圍剿 川普重砲回批魯蛇、怪胎

洛市Marlton Square開發案告吹 尋求重建新方案

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
Marlton Square地塊開發案，位於3700-3916 W. Marti...
Marlton Square地塊開發案，位於3700-3916 W. Martin Luther King Jr. Boulevard及4011-4027 S. Marlton Avenue，共約5.7英畝的土地。（Google Maps）

洛杉磯市正重新規畫鮑爾溫山（Baldwin Hills）的Marlton Square地塊建案。原本規畫的5.7英畝辦公室與混合用途開發案，因市場狀況不佳已被取消。

Urbanize LA報導，洛杉磯市議會2023年同意與開發商Hudson Pacific Properties簽訂專屬談判協議，開發3700-3916 W. Martin Luther King Jr. Boulevard及4011-4027 S. Marlton Avenue，約5.7英畝土地。當時提出的計畫包括約30萬平方呎辦公室空間及約2萬9000平方呎底層商業用途。

然而，三年後，洛杉磯辦公室市場仍未回到疫情前水準，該建案被取消。選區涵蓋該地塊的市議員Heather Hutt建議重新評估，包括再次發布徵求建議書（RFP），或考慮由洛杉磯市使用全部或部分土地建立新公園。

洛杉磯市第10選區議員Heather Hutt近期積極推動在選區增加公園空間，研...
洛杉磯市第10選區議員Heather Hutt近期積極推動在選區增加公園空間，研究將小型閒置地轉為開放空間的可行性。（洛杉磯市政府官網）

Hutt近期積極推動在選區增加公園空間，研究將小型閒置地轉為開放空間的可行性。若Marlton Square地塊用於此目的，將成為迄今規模最大的一例。

事實上，開發商Hudson Pacific於2023年的方案曾擊敗South LA Studios、Nvision Development Group及Harridge Development Group的競爭提案。其中開發商Harridge擁有鄰近的Baldwin Hills Crenshaw Plaza商場，已開建90戶聯排住宅作為長期重建計畫的首期工程，並曾質疑Hudson Pacific的開發計畫。

Marlton Square最初名為Santa Barbara Plaza，曾在20世紀中期擁有多家當地商戶與百貨公司，但數十年來逐漸衰退。部分區域已經開發，包括凱瑟醫療設施及由Meta Housing Corp建造的102戶經濟適用房。

疫情 洛杉磯

上一則

MLB/大谷熱身問題再度引議 是合規還是特權

下一則

加州獨特標竿 聖塔蒙尼卡碼頭轉型跨越時代

延伸閱讀

洛市中心翻新 藝術公園迎國際賽 打造多元新地標

洛市中心翻新 藝術公園迎國際賽 打造多元新地標
爭議數月終喊停 蒙市資料中心撤案 後續怎麼走？

爭議數月終喊停 蒙市資料中心撤案 後續怎麼走？
10座高層建築 將改寫聖拉斐市、馬林縣天際線

10座高層建築 將改寫聖拉斐市、馬林縣天際線
商辦變住宅 鑽石吧擬蓋西班牙風格社區

商辦變住宅 鑽石吧擬蓋西班牙風格社區
新港中心將建22層樓豪華雙子公寓 大新港電影院或拆除

新港中心將建22層樓豪華雙子公寓 大新港電影院或拆除
遊民住房每間造價150萬 引爆強烈批評

遊民住房每間造價150萬 引爆強烈批評

熱門新聞

擁有「最強左投」與「台灣殷仔」稱號的棒球傳奇陳偉殷現年40歲，近期頻繁現身在美國西岸地區。原來是他在2025年宣布退休後，選擇定居南加州爾灣，將生活重心轉向家庭。（記者謝雨珊／攝影）

台「棒球傳奇」定居南加 透露未來重心轉為...

2026-04-03 19:00
南加州大學電腦科學博士候選人黃米瑩與合作者首次證明量子程式混淆在廣泛情境下可行，解答逾半世紀未解難題，並榮獲理論電腦科學領域最具競爭力的麥赫特獎最佳學生論文獎。（取自南加州大學官網）

台女博士生攻克 量子密碼學半世紀未解難題

2026-04-04 17:02
好市多烘焙部門新推出春季甜點「草莓奶油」蛋糕（Strawberries & Cream ）以其14.99美元的價格在社交網絡上引發兩極化反應。（AI生成圖片）

不是都便宜 好市多這款新品被罵翻了

2026-04-01 19:02
嫌疑人駕駛一輛老款灰色福特汽車逃離現場。（聖塔安那警察局）

無證移民270萬彩票中獎難兌現？路人熱心幫忙結果...

2026-04-02 14:30
好市多烘焙區3月底又推新品，這款「覆盆子夾心糖霜餅乾」（Raspberry Filled Sugar Cookies）被老饕們評為「這可能是Costco最好吃的餅乾」。（取自好市多網站）

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

2026-04-09 15:22
加大系統發明專利數全美之冠。圖為洛杉磯加大。（ucla.com）

加州大學這兩個領域排名 全美第一

2026-04-03 13:10

超人氣

更多 >
好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾

好市多推新品 這可能是好市多最好吃的餅乾
伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」

伊凡卡罕見受訪談父母 一度淚崩「我曾尋求心理協助」
全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首

全球10大隱藏版旅遊城市 越南這古城居榜首
現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金

現金危機 郵政總局停止提撥員工退休基金
華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...

華人千萬豪宅險被騙 幸虧她一句話指出蹊蹺...