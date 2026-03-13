房貸利率小升 市場緊盯Fed會議與中東局勢變數

3月9日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.750%。（佳信貸款-劉豔秋提供）

3月9日當周，美國房貸利率與上周相比，30年期固定抵押貸款利率升至5.75%，其餘主要期限利率則維持不變。市場人士指出，近期房貸利率走勢正受到多重因素拉扯，一方面投資人關注聯準會 （Fed）下一步貨幣政策動向，另一方面地緣政治局勢與通膨壓力仍帶來不確定性。

市場目前將焦點集中在聯準會3月18日至19日的利率決策會議。根據市場定價，投資人預期聯準會降息的機率約為65%，較幾天前的75%有所下降。這一預期變化，主要源於最新公布的就業數據。美國2月新增就業人數為15萬1000人，低於市場原先預估的18萬人，顯示勞動市場雖然仍具韌性，但成長動能略有放緩。

其他經濟數據也可能進一步影響市場對聯準會政策的預期，例如初領失業救濟金人數數據，被視為觀察勞動市場健康狀況的重要指標，可能影響市場對聯準會政策走向的判斷。

同時，通膨壓力仍是聯準會決策的重要考量因素。近期中東地區局勢緊張，能源市場波動加劇，令市場擔憂能源價格上漲可能推高整體物價水準，使通膨壓力持續存在。若能源價格持續走高，可能讓聯準會在降息問題上更加謹慎。

除了宏觀經濟因素外，技術面因素也在影響房貸利率走勢。目前抵押貸款支持證券（MBS）與美國國債收益率之間的利差約為165個基點，高於一般正常水準。分析指出，這一較寬的利差部分反映再融資活動對市場流動性的影響，也意味著即使國債收益率有所回落，房貸利率下降幅度仍可能受到限制。

市場人士表示，在多重因素交錯之下，短期內房貸利率可能維持區間震盪，甚至出現小幅上行。對於購房者而言，即使國債收益率回落，房貸利率也未必同步下降。

不過，也有分析認為，若未來公布的通膨數據顯示物價壓力逐步緩解，房貸利率仍有機會小幅下滑。但整體而言，利率未來走勢仍高度取決於兩個關鍵因素：一是地緣政治風險是否緩和，二是即將公布的經濟數據能否證實美國經濟正在降溫，或顯示出足以讓聯準會維持審慎態度的韌性。