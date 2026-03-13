2024年2度流標 橙縣階梯金字塔型聯邦大樓再求售

橙縣Laguna Niguel因金字塔般外觀而聞名的Chet Holifield Federal Building，俗稱Ziggurat再次對外出售，引發當地關注。(取自GSA官網）

橙縣拉古納奈吉爾市（ Laguna Niguel）因金字塔般外觀而聞名的切特·霍利菲德聯邦大樓（Chet Holifield Federal Building），俗稱「Ziggurat」（階梯型金字塔），再次對外出售，引發當地關注。

橙縣紀事報報導，這棟建於1971年的大樓，由知名建築師威廉·佩雷拉（William Pereira）設計，他同時也是舊金山泛美金字塔（Transamerica Pyramid）及加州大學爾灣分校部分校園的設計者。切特·霍利菲德聯邦大樓曾是多個美國政府機構的辦公場所，包括約2000名移民局（USCIS）員工。2023年3月首次拍賣時，起拍價為7000萬美元，當時大樓僅約半數辦公空間有人使用。

美國聯邦總務管理局（GSA）已與房地產公司CBRE合作，出售擁有約100萬平方呎建築面積及90英畝土地的物業。CBRE美國及加拿大 諮詢服務執行總裁康奈利（Chris Connelly）說：「CBRE將運用其市場專業知識及廣泛資源，推動這處獨特物業的出售。」

在2023年的首次拍賣中，GSA要求大樓必須保留原貌，但未有買家出價。2024年第二次拍賣取消保留要求，出價超過1億6000萬美元，但最終交易仍未完成。

拉古納奈吉爾市市長約翰斯（Gene Johns）表示，市府對此次出售前景感到興奮：「這塊土地超過90英畝，是南橙縣的黃金地段，無論最終在這裡建造什麼，都將為我們的城市帶來巨大的附加價值。我們真心期待未來的業主。」

約翰斯指出，市府人員將與新業主會面，審視其規畫，希望能與周邊環境融合，符合城市需求。「回顧上一輪拍賣，潛在買家有各式各樣的規畫，我們願意在新業主接手後，立即討論這棟建築的未來。」