歷經7年多籌畫 舊金山公車停放站將興建可負擔住房

從公車樞紐西北方向拍攝的鳥瞰示意圖，白色方塊區域標示了沿著Bryant街擬建住宅的位置。（取自SFMTA官網）

舊金山 紀事報報導，隨著最後一批巴士駛離波特雷羅車廠，這座服務舊金山長達111年、全市最古老的公車存放與維修設施正式清空。舊金山市交通局（SFMTA）董事會於日前投票通過一項耗資6.12億美元 的現代化改建計畫，為這座百年老站的重生鋪路。

這項位於米慎區（Mission District）的計畫已醞釀超過7年。最初構想是在車廠上方興建數百個住宅單位，但考量到節省成本與縮短工期，SFMTA於2025年決定縮減規模。

原計畫曾提出在車廠上方興建465個單位，但最新方案改為由SFMTA捐出Bryant街側的部分土地給非營利開發商，預計興建約100套公寓。目前承包商Webcor正與「米慎經濟發展機構」（MEDA）及「幕屋社區發展中心」兩家非營利住宅開發商接洽，希望能同步進行車廠與住宅的建設。

SFMTA專案負責人甘迺迪（Sean Kennedy）指出，改建這座110年歷史的維修站，必須與機構面臨的「嚴峻財務現實」接軌。SFMTA目前面臨3億700萬美元的財政赤字，預計到2030年7月，此數字將擴大至4億3400萬美元。

甘迺迪表示，現有設施早已過時，無法滿足現代需求。新的現代化場站預計於2031年初啟用，屆時將帶來以下變革：

•效率提升：新設施能讓員工更高效地維修巴士，縮短車輛回歸服務的時間。

•容量擴張：駐車容量將從146輛大幅增加至246輛，漲幅達68%，以因應未來的運輸需求。

原駐紮於 Potrero的巴士每日服務約9萬5700名乘客，占Muni平日總運量的22%。目前大部分巴士已調往其他車廠，另有約95輛巴士已退役。

受影響最明顯的將是5-Fulton線乘客。由於車隊由原本的全數60呎聯結巴士，改為40呎與60呎巴士混跑，單一車輛載客量雖有所下降，但Muni將透過「加密班次」來補足。甘迺迪強調：「從乘客的角度來看，車廂可能比以往擁擠，但班次會更密集，整體載客效能維持不變。」