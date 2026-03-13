我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

歷經7年多籌畫 舊金山公車停放站將興建可負擔住房

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
從公車樞紐西北方向拍攝的鳥瞰示意圖，白色方塊區域標示了沿著Bryant街擬建住宅的位置。（取自SFMTA官網）
從公車樞紐西北方向拍攝的鳥瞰示意圖，白色方塊區域標示了沿著Bryant街擬建住宅的位置。（取自SFMTA官網）

舊金山紀事報報導，隨著最後一批巴士駛離波特雷羅車廠，這座服務舊金山長達111年、全市最古老的公車存放與維修設施正式清空。舊金山市交通局（SFMTA）董事會於日前投票通過一項耗資6.12億美元 的現代化改建計畫，為這座百年老站的重生鋪路。

這項位於米慎區（Mission District）的計畫已醞釀超過7年。最初構想是在車廠上方興建數百個住宅單位，但考量到節省成本與縮短工期，SFMTA於2025年決定縮減規模。

原計畫曾提出在車廠上方興建465個單位，但最新方案改為由SFMTA捐出Bryant街側的部分土地給非營利開發商，預計興建約100套公寓。目前承包商Webcor正與「米慎經濟發展機構」（MEDA）及「幕屋社區發展中心」兩家非營利住宅開發商接洽，希望能同步進行車廠與住宅的建設。

SFMTA專案負責人甘迺迪（Sean Kennedy）指出，改建這座110年歷史的維修站，必須與機構面臨的「嚴峻財務現實」接軌。SFMTA目前面臨3億700萬美元的財政赤字，預計到2030年7月，此數字將擴大至4億3400萬美元。

甘迺迪表示，現有設施早已過時，無法滿足現代需求。新的現代化場站預計於2031年初啟用，屆時將帶來以下變革：

•效率提升：新設施能讓員工更高效地維修巴士，縮短車輛回歸服務的時間。

•容量擴張：駐車容量將從146輛大幅增加至246輛，漲幅達68%，以因應未來的運輸需求。

原駐紮於 Potrero的巴士每日服務約9萬5700名乘客，占Muni平日總運量的22%。目前大部分巴士已調往其他車廠，另有約95輛巴士已退役。

受影響最明顯的將是5-Fulton線乘客。由於車隊由原本的全數60呎聯結巴士，改為40呎與60呎巴士混跑，單一車輛載客量雖有所下降，但Muni將透過「加密班次」來補足。甘迺迪強調：「從乘客的角度來看，車廂可能比以往擁擠，但班次會更密集，整體載客效能維持不變。」

世報陪您半世紀

舊金山

上一則

2026燈會攤位介紹/Ding-go連結亞洲跨境物流產品

下一則

朋地山商場改建案 居民促環評要求公開資訊

延伸閱讀

資金短缺 加州近4萬可負擔住房單位遲遲無法動工

資金短缺 加州近4萬可負擔住房單位遲遲無法動工
洛縣在押者缺席出庭 問題惡化

洛縣在押者缺席出庭 問題惡化
舊金山房車露宿人數下降20% 帳篷數量持平

舊金山房車露宿人數下降20% 帳篷數量持平

舊金山農曆新年花車遊行今登場 交通管制多

舊金山農曆新年花車遊行今登場 交通管制多
桑尼維爾科技園區改建370戶住宅 獲准

桑尼維爾科技園區改建370戶住宅 獲准
2本地開發商 收購舊金山購物中心

2本地開發商 收購舊金山購物中心

熱門新聞

好市多蜜辣小籠湯包促銷，50個僅售9.39美元。（記者邵敏／攝影）

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

2026-03-10 20:12
韓國人參面霜折扣價每瓶38.99美元，價廉物美。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

2026-03-09 22:04
洛杉磯一家養老院，長者遭受虐待、忽視，導致嚴重營養不良。（谷歌地圖）

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

2026-03-05 14:30
美國花樣滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）父親劉俊(Arthur Liu)7日在艾爾蒙地分享奧運冠軍女兒的成長之路。（本報記者／攝影）

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

2026-03-07 20:26
切特漢克斯（Chet Hanks）於2024年MYV音樂影像頒獎禮上。（美聯社）

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

2026-03-08 18:28
人參面霜清倉特價引來華人搶購，有人一次囤貨10多瓶。（記者邵敏／攝影）

好市多貴婦級面霜清倉特價 有人囤10瓶

2026-03-10 02:18

超人氣

更多 >
加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍

加拿大取消海外出生血緣公民限第1代 數百萬美國人可入籍
12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」

12種健康蔬果竟含致癌物質 而這15種最「乾淨」
美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火

美軍航艦「福特號」被伊朗飛彈命中起火？ 洗衣區失火
伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇

伊朗新領袖首發聲明 續關荷莫茲海峽 誓言復仇
華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」

華男面試撒謊痛失谷歌高薪 3年後逆襲成「矽谷蓋茨比」