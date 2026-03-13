加州房地產市場轉向買方 全美趨勢同 河濱供需失衡最顯著

加州現時的房地產市場是買方市場，賣家數量超出買方數量，令買方議價能力提升，這情況也在全美普遍存在。（示意圖 ；Unsplash）

聖塔芭芭拉媒體edhat引述房地產資訊公司Redfin最近的一項分析指出，加州 房地產市場正趨向買方市場，主要城市的賣方數量，超過了潛在購屋者數量。當中，以河濱、洛杉磯 和沙加緬度的買賣雙方數量差距位居前列。

Redfin的分析涵蓋美國50個人口最多的大都會區，發現1月加州的主要城市符合買方市場的標準，賣方數量比買方數量高出10%以上。這意味著買方更有議價能力，因為他們有更多選擇。

Redfin的數據顯示，加州幾個主要的都會區都是買方市場。當中，以河濱（Riverside）的買賣雙方數量差距最大，賣家比買家多出56%，共有1萬2084名買家，賣家則多至1萬8802名。

洛杉磯的情況一樣，買賣方數量差距也達到47%，買家共1萬4995名，賣家2萬2059名。沙加緬度（Sacramento）的差距為37%，共有5417名買家，7430名賣家。

一些加州的其他城市也有利於買方，包括聖荷西（賣家比買家多27%）、安那罕（Anaheim，差距26%）、屋崙（25%）、聖地牙哥（20%）及舊金山（13%）。

加州的狀況也反映了全國性的相同趨勢，即房屋庫存高於購房者數量。

例如在邁阿密，買賣雙方的供需差距高達159%，位居榜首。該市僅有7673名購屋者，但賣家卻高達1萬9860名。羅德岱堡（Fort Lauderdale）位居第二，供需差距為128%，共有8341名買家和1萬9030名賣家。奧斯汀（Austin）排名第三，買賣雙方差距124%，共7558名購屋者和1萬6945名賣家。

根據Redfin的數據顯示，佛羅里達州和德州的房屋建造量高於其他州。佛羅里達州更要面對日益嚴重的自然災害、不斷上漲的保險費和飆升的公寓物業管理費，這些因素促使一些房主選擇賣屋。

1月份，全美只有五個縣市被識別為賣方市場，包括加州的紐華克市（Newark）、紐約州的拿騷縣（Nassau）、威斯康辛州的密爾瓦基市（Milwaukee）、馬里蘭州的蒙哥馬利縣（Montgomery County）和新澤西州的新布朗斯維克市（New Brunswick）。

Redfin指出，房屋的大量庫存歸因於房價和抵押貸款利率高昂、裁員及日益加劇的經濟和政治不確定性，而1月席捲全國大部分地區的冬季風暴，也抑制了房屋銷售。