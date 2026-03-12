我的頻道

鎖喉荷莫茲伊朗水雷揭密 為何成為美海軍二戰後最大剋星？

39歲網紅深夜直播突猝逝 鏡頭前喊「一句」病發過程僅10分鐘

加州商業市獲5000萬融資 推進850戶大型住商整合案

洛杉磯訊
據了解，Modelo案早於2022年即獲得市府批准，整體規模龐大，屬於區域型混合用途開發。根據規劃內容，項目將興建850戶住宅單位。（渲染圖取自Tighe Architecture）
歷時六年規畫、備受關注的加州商業市（City of Commerce）大型綜合用途開發案Modelo，近日有重要進展。根據Commercial Observer報導，開發商Comstock Realty Partners已為該項目成功取得5000萬美元新一輪融資，為工程推進與後續建設奠定資金基礎。

該報導指出，新取得的資金將優先投入基地內公園用地的整治工程。由於項目涉及既有公共空間的改造與重建，整治工程被視為整體開發能否順利推進的重要關鍵步驟。

同時，開發商也將啟動聯排別墅（townhomes）部分的施工工程。這意味著，除了前期基礎整備作業外，住宅實體建設也將陸續展開，為項目帶來更明確的開發進程。Modelo規畫850戶住宅，並打造住商整合社區。據了解，Modelo案早於2022年即獲得市府批准，整體規模龐大，屬於區域型混合用途開發。根據規畫內容，項目將興建850戶住宅單位，包括：740戶公寓、45戶康斗屋及65戶聯排別墅。除住宅供給外，開發案亦將設置超過16萬平方英尺的零售、餐飲與娛樂商業空間，期望透過住商整合模式，打造兼具生活機能與消費活動的社區核心。

本案另一項重要內容，是重建並遷移商業市退伍軍人紀念公園（Veterans Memorial Park）部分設施，並進行全面升級。公園將與整體社區規畫相互結合，提升公共空間品質。整體規畫內容包括：超過2200個停車位（以地下停車為主）、一個約6萬5000平方英尺的全新社區中心。該社區中心將提供長者與兒童照護等服務功能。開發團隊表示，整體設計強調行人友善與開放空間串聯，希望透過地下停車設施，減少地面車流干擾，營造更安全且宜居的生活環境。

值得注意的是，根據最新公布的修訂效果圖，與2022年核准版本相比，原先規劃中的15層住宅塔樓已被取消，成為此次設計調整中最明顯的變動。雖然建築量體有所修改，但項目整體方向並未改變。該案建築設計仍由Tighe Architecture負責，設計團隊持續優化規畫內容，以回應市場與城市發展需求。

Modelo開發案位於5號高速公路與Slauson Avenue交會處附近，鄰近Rio Hondo河道與洛杉磯河，地處東南洛杉磯核心地帶。憑藉便利的交通條件與區位優勢，該案被視為商業市近年來最具規模與影響力的城市更新計畫之一。

在南加州住房供給長期吃緊的背景下，850戶新住宅的釋出，預料將為區域市場帶來一定程度的補充。同時，大型零售與社區設施的導入，也可能進一步活絡當地經濟發展。隨著新一輪資金到位與工程逐步啟動，未來幾年內，該項目如何改變商業市城市面貌，值得持續關注。

