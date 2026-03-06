聖馬刁灣畔草地造鎮 開啟北加都市開發新篇章

我的頻道

編譯組／綜合報導
灣畔草地（Bay Meadows）開放區域圖。（Bay Meadow官網）
舊金山紀事報報導，2008年5月，伴隨著嘹亮的號角聲與繚繞的雪茄煙霧，聖馬刁的灣畔草地（Bay Meadows）賽馬場正式畫下句點。當時，BackBackBackGone和Little Dude等名駒最後一次踏過終點線，象徵著一個時代的結束，卻也開啟了北加州都市開發的新篇章。

雖然馬場的關閉令人傷感，但這一天早已在預料之中。由於入場觀眾連年減少，土地擁有者早已構思出一套更符合現代需求的開發計畫：在緊鄰加州火車（Caltrain）站、占地83英畝的基地上，打造結合住宅、辦公空間與18英畝綠地的「新都市主義」（New Urbanism）造鎮計畫。

開發商Wilson Meany與Stockbridge Capital Group於日前宣布，已簽署該址最後兩塊商業用地的租賃合約，租戶為知名線上遊戲公司羅布樂思（Roblox）。目前該公司已承租園區內另外三棟辦公樓，最後兩棟大樓預計於6月動工，屆時將完成總計1100戶住宅及100萬平方呎辦公空間的宏大版圖。

如今，這場橫跨18年的開發長跑正進入最後衝刺階段，數據顯示該案已成為灣區大型重畫案的成功指標：

•住宅需求：1100個住宅單位入住率高達95%。

•商業辦公：100萬平方呎的辦公空間已全數由租戶預定。

•零售餐飲：4000平方呎零售空間100%租出，包含精品咖啡店、陶藝工作室、啤酒花園及地中海餐廳。

•公共空間：內建小型公園綠地網絡，以及一個深受當地健走團體歡迎、附有池塘的12英畝開放空間。

開發商負責人米尼（Chris Meany）回憶道，當年反對人士曾指控他們在創造「新曼哈頓」，訴訟與糾紛導致進度延宕。為了妥協，原定九層樓高的建築全數調降為五層樓。

然而，隨著時間推移，緊鄰火車站的便利性證明了開發商的遠見。Fieldwork釀酒公司執行長布拉登（Barry Braden）表示，這裡已成為通勤族下班後小酌，或巨人隊球迷搭車前往球場前的聚集地。

灣畔草地的成功不僅帶動了聖馬刁的經濟，也成為開發商在其他地區的藍圖。Stockbridge與Wilson Meany同時主導著舊金山市金銀島（Treasure Island）及南加州索菲體育場（SoFi Stadium）周邊的重畫案。

米尼強調，灣畔草地的成果驗證了加州核心地帶對「充滿活力、具步行機能」社區的渴望，這份成功也讓他們對金銀島的未來開發充滿信心。

