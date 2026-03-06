桑尼維爾科技園區改建370戶住宅 獲准

位於桑尼維爾De Guigne Dr. 510號與920號的公園廣場住宅設計概念圖。（WHA Architects）

聖荷西信使報報導，隨著舊金山 灣區辦公室市場不振，商用空間轉型為住宅的趨勢正進一步擴大。近日，桑尼維爾（Sunnyvale）一處科技園區傳出將改建為數百棟房屋，成為「辦公樓轉住宅」潮中的最新案例。

根據桑尼維爾市府規劃文件顯示，該計畫位於德吉涅路（De Guigne Dr.）510號與920號，預計興建370個居住單元。其中包括329戶主要的待售住宅，以及41戶近年在加州 相當流行的「附屬居住單元」（ADU，俗稱後院小屋）。

此項開發案由Tidewater Capital領銜，該公司旗下的關聯企業於2024年以6500萬美元購入此處科技園區。市府規劃師在幕僚報告中指出，該計畫的土地用途與開發密度有助於提升生活品質，並能改善當地長久以來「工作多、住房少」的不平衡狀態，同時減少城市擴張。

儘管官方看好，但當地居民仍存有疑慮。居民段（Lei Duan）向規劃委員會反映，德吉涅路已是交通要道，新增超過360戶家庭的車流量將使交通擁堵急劇惡化。

另一位居民奧金（Christina O′Guinn）則指出，北桑尼維爾長期面臨投資不足，缺乏全方位服務的超市。她認為這塊土地應優先考慮零售用途，因為當地對餐廳與民生零售店的需求正持續增長。

儘管存在反對聲音，桑尼維爾規劃委員會仍於2月23日以6比0的票數一致通過該計畫。

規劃委員會主席伊格萊西亞斯（Nathan Iglesias）說：「我們正處於住房危機之中。我非常肯定這項計畫產品的多樣性，尤其是納入ADU的設計極具創新性。」