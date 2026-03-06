擁抱高樓層 蒙克萊之村建成 350間公寓提供多樣化房型

我的頻道

【蒙克萊訊】
「蒙克萊之村」占地6英畝、擁有350間公寓的住宅社區。（取自The Village at Montclair網站）
「蒙克萊之村」占地6英畝、擁有350間公寓的住宅社區。（取自The Village at Montclair網站）

南加內陸帝國（Inland Empire）一直以來少有兩層樓以上的住宅建案。該地區的民眾習慣較低的房屋，對任何高於三層的建築，都覺得是「摩天大樓。」不過，聖伯納汀諾縣的蒙克萊（Montclair）近幾年的城市建設趨於都市化，新建房靠近交通，也不乏高樓層建築。

根據聖蓋博谷論壇報（San Gabriel Valley Tribune）報導，蒙克萊自2013年以來，已有超過1200間公寓與康斗屋在距離城市交通轉運站半哩範圍內落成，另有300間正在興建中。該市最新的建案樓，也是該市目前最高的一處新建樓房：蒙克萊之村（The Village at Montclair）。

「蒙克萊之村」樓高四層、緊鄰並延伸至Arrow Highway人行道的The Village，非常醒目。這個占地6英畝、擁有350間公寓的住宅社區，平均每英畝達55戶。蒙克萊社區發展主任迪亞茲（Mike Diaz）說︰「這是我們城市擁有的最密集住房，而且是最高的建築。建案後面還附有一個五層樓高的建築。」

位於蒙克萊市的「蒙克萊之村」是該市目前最高的一處新建樓房。（取自蒙克萊市府網站）
位於蒙克萊市的「蒙克萊之村」是該市目前最高的一處新建樓房。（取自蒙克萊市府網站）

「蒙克萊之村」內部有街道、小公園、廣場，以及可停460輛車的停車場。這很可能是該市第一個大型停車場，此前，車輛都停在街邊。該建案提供多樣化的房型，包括套房以及一房、兩房與三房單位，月租金從約2300美元起，最高可達每月3700美元。

該建案開發商Don Henry表示，The Village的每棟建築外觀皆不盡相同，透過色彩變化、量體配置的差異，甚至其中一棟設有木質陽台，營造出「彷彿隨時間逐步發展而成」的感覺。一條寬敞的人行步道目前仍在施工中，未來將提供直通蒙克萊交通中心（Montclair Transit Center）的便利通道；該轉運中心位於「蒙克萊之村」正北方。從該轉運中心發車的包括Metrolink的通勤列車，以及Foothill Transit、Omnitrans、Riverside Transit Agency和 Greyhound的巴士服務。

「蒙克萊之村」中的租客，有5%至10%乘坐Metrolink通勤。第一位租戶自2025年10月27日入住，目前已有126位租客。該公寓經營者的目標是在今年秋季，讓公寓住滿。

位於布瑞亞市（Brea）的Village Partners是該建案的開發商，花費1億3000萬美元用於修建該公寓。Don Henry說，「蒙克萊之村」的開發密度--每英畝55 戶--已是在當地租金水準下，財務上可行的最高密度。

聖蓋博谷論壇報報導，它屬於內陸帝國近年來一波較高密度住宅開發潮的一部分。作為比較，安大略有The Vineyards，密度為每英畝47戶；以及目前在建中的Downtown Luxury Apartments Phase 2，密度為每英畝57戶。庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）正在興建的The Alexan，密度為每英畝60戶。波莫那（Pomona）則有100%可負擔住宅項目221 W. Holt正在施工中，密度高達每英畝121戶。

