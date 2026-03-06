棕櫚泉夢露舊居？330萬元上市

棕櫚泉中世紀現代風格住宅近日以330萬美元掛牌出售；因傳聞與好萊塢傳奇女星夢露有關，再度成為市場焦點。（取自谷歌地圖）

位於加州棕櫚泉 （Palm Springs）的社區Vista Las Palmas一棟「夢幻小屋」，近日以330萬美元掛牌出售。這棟充滿中世紀現代風格的住宅，因傳出與好萊塢 傳奇女星夢露（Marilyn Monroe ）有關，成為市場焦點。不過，當地歷史協會對與夢露相關的說法提出質疑。

這棟建於1961年的住宅，占地約三分之一英畝，門前醒目的粉紅色信箱為其標誌。房屋由知名建築師Charles Du Bois設計，是當地經典的中世紀現代建築代表作之一。

住宅室內面積約2978平方呎，設有四間臥室與四間浴室。儘管歷經現代化翻修，整體仍完整保留原有設計精神。挑高拱形天花板與大片落地玻璃窗構成寬敞明亮的起居空間，與後院露台無縫銜接。戶外設有游泳池、水療池與火爐，可遠眺群山，展現沙漠度假氛圍。

室內客廳中央，一座帶金屬罩頂的雕塑感壁爐成為視覺焦點，緊鄰餐區與濕吧台。廚房則以像素感馬賽克瓷磚防濺牆搭配藍白櫥櫃，呈現復古與現代交融的設計語彙。

不過，這棟房屋與夢露之間的關聯，仍存在爭議。掛牌經紀人來自Coldwell Banker Realty，對外表示該屋曾作為夢露的度假住所，但相關說法多屬傳聞。

根據The Press-Enterprise報導，持有該物業超過40年的前屋主曾公開質疑此說法。2008年，其律師更曾向相關單位發出存證信函，要求停止將住宅宣稱為夢露舊居。

棕櫚泉歷史協會（Palm Springs Historical Society）的檔案管理員也表示，透過產權紀錄與歷史電話簿查詢，從未找到確切證據證明夢露曾在此居住，並坦言：「沒有人能百分之百確定。」

儘管如此，所謂的夢露傳奇，仍為房屋增添市場話題性。公開資料顯示，現任屋主為一間加州的公司，於2020年7月以158萬美元購入該屋。如今在棕櫚泉準備迎接夢露百年紀念之際，相關歷史聯想也為銷售帶來助力。

棕櫚泉市中心目前矗立著26呎高的夢露雕像，由藝術家Seward Johnson創作，靈感來自電影「七年一覺飄香夢」（The Seven Year Itch）中的經典裙襬飛揚畫面。2026年5月30日，當地還將舉辦「Marilyn 100」百年紀念活動，計畫挑戰最多夢露模仿者同場聚集的世界紀錄。

報導稱，無論歷史真相為何，這棟融合建築美學與好萊塢傳奇色彩的「夢幻小屋」，已成為棕櫚泉房市中最具話題性的物件之一。