油價上漲房貸利率承壓 房市交易放緩

記者劉子為／洛杉磯報導
3月3日當周，佳信貸款提供的30年期固定房貸利率為5.625%。（佳信貸款-劉豔秋提供）
受地緣政治緊張局勢升溫影響，金融市場波動加劇，美國房貸利率3日早上出現上揚。當日30年期固定抵押貸款利率維持在6.041%。相較之下，佳信貸款目前提供的30年期固定房貸利率為5.625%，低於市場平均水準。

根據佳信貸款提供的報告，市場分析指出，3日當周房貸利率面臨多重壓力。10年期美國國債殖利率近期持續走高，已升破4%，通常預示未來借貸成本可能進一步上升。同時，受伊朗衝突影響，油價大幅攀升，再度引發市場對通膨回溫的憂慮。

聯準會（Fed）將於3月17日至18日召開例會，市場普遍預期決策官員將維持目前的政策利率不變。不過，相較於是否立即調整利率，市場更關注聯準會對未來降息時間的前瞻指引。凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）經濟學副教授Mark Schweitzer說：「最重要的數據將是3月11日公布的消費者物價指數（CPI）報告。」

儘管近期波動加劇，專家預估房貸利率短期內仍將維持在6%左右區間。Schweitzer預測，30年期固定房貸利率可能落在5.9%至6.3%之間。

在房市層面，加州近期交易數據亦引發關注。根據房地產數據公司Attom統計，2023年至2025年間，加州共售出95萬4423筆房產，較2007年至2009年金融危機前夕的125萬筆減少約24%。換言之，過去三年的房屋銷售速度，比2008年經濟大衰退（Great Recession）前夕還要慢。

若與過去18年的平均銷售節奏相比，加州近三年的銷售量下滑幅度達31%，遠高於全國同期約6%的跌幅，顯示加州房市降溫幅度明顯高於全美平均。

加州

