河濱推出聯排別墅社區 赫汝帕谷將建66戶2層樓住宅

Jurupa Valley全新聯排別墅社區，近日舉辦盛大開幕儀式。（建商官網）

南加州內陸河濱縣赫汝帕谷（Jurupa Valley）開發的全新聯排別墅（Townhome）社區，近日舉辦盛大開幕儀式。該項目規劃興建66戶住宅，部分已進入施工階段。

社區名為Serrano Oaks，據開發商D.R.Horton消息，該社區提供兩層樓住宅，室內面積約1502至1600平方英尺，最多可規劃4間臥室、2.5間衛浴，以及雙車位車庫。寬敞舒適的空間設計，充分滿足現代家庭多元生活需求。

住宅採開放式格局（Open-Concept）設計，擁有寬闊的大客廳，廚房與餐廳無縫連接，非常適合親友聚會與家庭娛樂。廚房配備不鏽鋼家電，包括爐台與烤箱、洗碗機，以及微波爐／抽油煙機；搭配時尚石英石檯面，兼具美觀與實用性，細節設計處處展現質感。

在配備與裝潢方面，屋主將體驗到「美國智慧家庭」— Home is Connected所帶來的安心與便利。無論在家或外出，都能隨時與家人及住宅保持緊密連結。Home is Connected套裝包含智慧開關（Smart Switch）、Honeywell智慧恆溫器、SkyBell智慧門鈴等設備，所有功能皆可透過單一應用程式集中控制，讓屋主及家人全天候掌握家中動態，安心又便利。

Serrano Oaks聯排別墅社區位於 8571 Salcedo Way 。每單位售價56萬5837美元至57萬4210美元，為當地市場提供新的購屋選擇。社區規劃完善，公共設施包括狗公園、兒童遊戲區（Tot Lot）、戶外烤肉區，以及設有火爐的休憩空間，滿足家庭休閒與社交需求。

市府指出，隨著Serrano Oaks新聯排別墅社區推出，當地住宅市場供給將進一步擴充，也為區域房市注入新的活力。

Jurupa Valley全新聯排別墅社區重視室內景觀；示意圖。（記者啟鉻／攝影）