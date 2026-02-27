高資產族布局內華達 稅務與營商環境成關鍵推手

鄰近加州的內華達州，特別是拉斯維加斯及周邊高端住宅社區，成為不少超高淨值人士重新布局的焦點區域。（示意圖取自Pexels）

近年來，加州 高資產族群遷移動向再度升溫。隨著稅制改革與財政政策討論持續受到關注，一波以資產配置與居住地規劃為核心的遷移潮正在浮現。鄰近加州的Nevada，特別是Las Vegas及周邊高端住宅社區，成為不少超高淨值人士重新布局的焦點區域。

長期深耕拉斯維加斯市場的房地產 專業人士Ramon Wu指出，近兩年來自加州的高資產買家比例明顯上升，而且與疫情期間為追求空間與生活品質的搬遷不同，這一波更偏向結構性的資產與身份規劃。「很多客戶在看房之前，就已經先與會計師、稅務顧問及律師討論居住地認定與公司架構問題，」他表示，「購屋只是整體規劃的一環。」

Ramon Wu分析，促使部分高淨值人士加快腳步的重要因素之一，是對政策方向的不確定性預期。加州近年持續討論針對高資產族群的課稅方案與財政結構調整，雖然部分內容仍在研究與辯論階段，但市場往往提前反應。「對資產規模較大的家庭來說，時間點可能決定未來稅負差異，」他說，「因此有人選擇提早建立新的居住身份與資產配置架構。」

談及為何以內華達州 為主要選項，Ramon Wu表示，關鍵在於稅制與地理優勢並存。內華達州不徵收州個人所得稅，對高收入與資本利得較高的族群而言影響顯著；同時州內企業設立環境相對友善，對公司結構與資產保護具有吸引力。「更重要的是距離近，」他指出，「從拉斯維加斯到南加州只需短時間飛行，客戶可以保留原有商業與社交圈，但在法律與稅務層面完成州際轉換。」

這股趨勢也反映在豪宅市場結構上。Ramon Wu觀察，過去拉斯維加斯千萬美元以上物件屬於少數市場，如今1100萬至2000萬美元區間的掛牌與成交逐步增加，買家對隱私性、封閉式社區管理、高端保全與大面積車庫配置的需求明顯提高。「市場不是單純漲價，而是買方層級在改變，」他表示，「這代表資本正在進場。」

他進一步指出，這波遷移更像是「資本流動」而非單純人口移動。當高淨值人士落腳某地，往往會帶動財富管理、法律顧問、企業設立與高端服務產業的需求，進而改變城市的經濟結構與房地產產品定位。長期來看，Las Vegas在旅遊娛樂之外，可能逐步強化其作為財富與企業活動聚點的角色。

Ramon Wu最後提醒，房地產市場仍存在周期，但人口與資本結構的轉變通常具有較長期影響。「這不是為了夜生活，而是為了稅務與營商環境的穩定性，」他說，「當資產規模越大，州際差異的影響就越明顯。」對於關注州際資產配置的投資人而言，理解居住地認定規則與政策趨勢，將比短期價格波動更具戰略意義。

對希望進一步了解相關趨勢的讀者，可持續關注公開房市資訊；如需實務層面的投資與經驗分享，亦可洽詢房地產專業人士Ramon Wu，電話 702-334-7767，微信vegas1688，或參考其公開部落格：https://vegas168.blogspot.com/2026/02/blog-post_8.html。