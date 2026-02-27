聖地牙哥房市收官創低點 高房價讓買賣雙方按兵不動

聖地牙哥房市交易量持續在低位徘徊，高房價讓買賣雙方按兵不動。圖為聖地牙哥縣府。（取自縣府官網）

根據Attom Data Solutions日前公布的數據，聖地牙哥 縣2025年共完成2萬7117筆房屋交易，雖較2024年略增，但仍是自1988年有統計以來的第三低紀錄。甚至遠低於金融海嘯 、1995年等當地經濟困難時期。

專家指出，房市疲軟背後有多重原因：首先，低利率房貸時期買房的屋主不願或無法換屋，導致房源不足；其次，高房價 與薪資水平差距大，購屋負擔沉重。長期因素，如建屋速度放緩以及房屋出售時須繳高額資本利得稅，也讓市場低迷。

據聖地牙哥聯合論壇報報導。近期房市銷售量仍低於以往最艱困的經濟時期。2007年金融海嘯期間，聖地牙哥縣房屋交易量為3萬3020筆。1995年，當時縣內人口較少且經濟低迷，交易量為3萬1268筆。

截至2025年12月，當地中位房價為86萬5500美元，涵蓋獨棟住宅、公寓與聯排別墅。與上一年同期相比上漲0.3%，較11月下跌1.1%。所謂中位價是指成交價一半高於此數、一半低於此數的房屋價格。

進一步分析，獨棟住宅2025年12月中位房價為98萬6800美元，低於同年5月創下的104萬美元高點；公寓與聯排別墅中位價為66萬美元，也較2024年7月的71萬美元高點下滑。

聖地牙哥縣資深房地產經紀安德森（Chris Anderson）表示，房價波動不大，部分原因是新建房屋有限，加上價格已飆升，出售房屋將面臨龐大資本利得稅負擔。

她指出：「許多嬰兒潮世代當年以30萬美元買房，現在價值已達100萬美元。他們不想支付資本利得稅，因此選擇繼續持有。」

據Redfin數據顯示，2025年12月可售房屋約有5000棟，低於年中水準。6月時房源曾達7446棟，是過去四年來聖地牙哥縣單月可售房屋數最高紀錄。

報導指出，通常冬季房源會減少，但今年影響因素不僅於此。Redfin數據顯示，聖地牙哥縣房屋近期的平均掛牌天數，相比2025年中時顯著成長，顯示交易速度緩慢。房地產經紀布倫德奇（Raylene Brundage）表示，一些賣家不急於出售，如果房子賣得太慢，他們甚至會選擇撤下市場。