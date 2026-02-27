近屋崙捷運站 240單元可負擔公寓開發案5月動工

開發計畫鳥瞰示意圖（JRDV Urban International提供）。

舊金山 紀事報報導，規劃已久的舊金山灣區捷運（BART）西屋崙 站交通導向開發案，在經歷多次延宕後終於迎來重大進展。開發商表示，該計畫的首期工程「曼德拉車站」（Mandela Station）預計將於今年5月正式動工。

開發團隊成員多恩斯（Alan Dones）本周向舊金山紀事報表示，首期項目將在現有的BART停車場土地上，興建一棟擁有240個單元的可負擔公寓（Affordable Apartment）。

在屋崙目前低靡的開發環境中，此計畫顯得格外突出。由於高利率與租金停滯，許多市場行情開發案被迫擱置，部分在2019年至2023年間落成的公寓甚至面臨法拍或慘遭折價拋售。相較之下，平價住宅因受惠於聯邦稅收抵免擴大政策，吸引了更多私人開發商投入，成為少數仍能取得融資的項目類型。

根據提交給加州 債務限額分配委員會的申請文件：

•首期工程總預算：1.89億美元（不含土地成本，平均每戶成本約78萬美元）。

•受惠對象：鎖定收入為地區中位數30%至60%的族群（單人家庭年收約3.3萬至6.7萬美元之間）。

•資金來源：包括700萬美元聯邦低收入住房稅收抵免、來自加州市政金融管理局（CMFA）的4700萬美元債券，以及屋崙市根據「U法案」提供的3300萬美元基礎建設補貼。

捷運局（BART）日前也公告，開發團隊已自本周起展開地質鑽探測試至2月17 日，期間將暫時關閉該站440個停車位中的60個，作為動工前的預備步驟。

多恩斯強調，此計畫原定2022年動工，雖受疫情與融資配額限制而延後，但其地理優勢無可取代：「這裡距離全球AI首都（舊金山）僅7分鐘車程，正處於灣區的心臟地帶。」開發團隊希望能在未來24個月內啟動下一階段的市場行情住宅塔樓工程。

雖然為了節省成本，建築設計從原本的7層改為6層，並取消了旋轉藝術展覽牆，但開發團隊承諾仍會保留公共藝術設置，為西屋崙地區注入新的經濟活力。