房市傾向買家 加州3地逆勢增長 金山成交溢價3.8%居冠

加州房屋價格逆全美之勢，大多以高於賣家要價的價錢成交。不過亦有例外，在部分地區如洛杉磯都會區及河濱，房屋成交價就略低於廣告標示價。（示意圖。美聯社）

目前全美房地產 市場持續呆滯，並已基本倒向買家市場，但加州 卻逆勢而行。一項新近出爐的分析顯示，雖然全國大部分購屋者現在以低於賣方要價成交房屋，但在加州三大都會區，購屋者平均支付的價格高於要價。

房地產資訊網站Redfin最新的報告指出，全美只有四個城市的購屋者經常以高於要價的價錢購入房屋。舊金山的購屋者支付的溢價最高，2025年的房屋銷售價比標價平均高出3.8%；聖荷西緊隨其後，排行第三，購屋者平均支付的溢價為2.3%；屋崙排行第四，平均溢價為1.3%。

在加州以外，只有新澤西州的紐瓦克（Newark）出現像上述加州三大都會區的的反常房價 高企情況，當地的購屋者平均支付的溢價約為3.1%。

Redfin認為，加州灣區的房價上漲原因是人工智能蓬勃發展，以及就業增加所致，但同時指出，該地區的市場使用手法，先把房價壓低再引發競價戰。Redfin首席經濟師費爾韋瑟（Daryl Fairweather）表示：「以低於標價來買入房屋的情況，仍然非常罕見，我認為這剛好體現了加州房地產市場的韌性。」

加州以外的房價低迷情況，可見於如佛羅里達州，其成交價折扣最大。當地西棕櫚灘（West Palm Beach）的購屋者平均支付的價格比標價低9.3%，而羅德代爾堡（Fort Lauderdale）、邁阿密和坦帕（Tampa）的折扣則在7%到9%之間。德州奧斯汀（Austin）的購屋者平均也以低於標價的價格買房，折扣約7.1%。費爾韋瑟分析，這是由於加州以外的地區，房地產市場曾在疫情期間一度暢旺，但其後下滑，以致價格波動和折扣都更大。

Redfin報告亦指出，加州一些大都會區的成交房價，預期可略低於廣告標示價，洛杉磯都會區的平均成交價比標價低1.9%；河濱（Riverside）更可能給予加州購屋者最佳優惠價，平均售出價比標價低3.1%。

然而，住房可負擔性仍然是加州的一大挑戰。Realtor.com最近的報告顯示，加州超過30%的放售房屋標價逾100萬美元，高於2020年約25%。住房供應持續緊張，新建房屋數量很少。同時，賣家似乎仍不願意在售屋時有所損失，因此房價居高不下。如果按照「30%法則」（即僅將收入的30%用於償還抵押貸款），那麼中等收入的家庭在加州任何一個大都會區，都買不起房子。

根據加州房地產經紀人協會的最新數字，2025年12月的加州房屋價格中位數為85萬680美元，這比同年11月下降0.4%，比2024年12月下降1.2%。

有分析相信情況會好轉。上述協會主席蘇明斯基（Tamara Suminski）指出，隨著房價漲幅在年底放緩，抵押貸款利率也降至近三年來的低點，2026年的房屋市場情況將更樂觀、更健康和平衡，買家將有更多機會。