諾瓦克大型商住混合建案動工 將提供374戶住宅

該建案占地廣闊，由多個大樓組成。（取自「The Walk」官網）

鄰近諾瓦克（Norwalk）市府的大型商住混合建案「步行街（The Walk，意譯）」近日動土施工。該開發案占地約13英畝，由多座高樓組成，打造集高級住房及新興商業中心為一體的社區。

根據Urbanized LA網站以及諾瓦克市府官網訊息，在2月7日舉行的典禮上，諾瓦克市府官員與該建案開發商Primestor Development共同為「步行街」大型複合式開發案舉行動土儀式。該項目將座落於諾瓦克市政廳旁，並毗鄰洛杉磯縣書記官辦公室（Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk）以及諾瓦克法院。

該開發案占地約13英畝，位於Norwalk Boulevard 與Imperial Highway交會處，將取代現有的平面停車場以及諾瓦克市政中心前方大片草坪。新建設施將包含374戶住宅（其中56戶為可負擔住宅）以及9萬4000平方英尺的商業空間，以及一座新的停車場大樓。建案鄰近5號、605號、105號公路，交通位置便利。

DLR Group負責「步行街」的設計。根據釋出的模擬圖，商業空間將以開放式街區形式設置於Imperial Highway與Norwalk Boulevard沿線，而住宅則規畫於基地東側的七層樓建築內。該項目預計採用模組化施工方式進行建造。模組化施工方式是一種創新的「積木式」建築法，將建築物拆分為多個標準化模組，並於工廠完成結構、水電、裝修，再運至現場快速組裝。這能縮短工期、提升品質且減少現場廢棄物。

根據為本案發布的環境影響報告，整體施工期預估將為24個月。該建案官網介紹，將在2027年第一季度陸續完成建設。

根據「步行街」官網資訊，該建案預計吸引入駐的商家包括：特斯拉（Tesla）超大服務中心，包含教育培訓設施；Sprouts超市；連鎖速食店Chick-Fil-A、Raising Canes。周邊包含的大型商家包括AMC電影院 ；好市多 ；LA Fitness健身房；兩家Target超市以及Lowe's超級市場。